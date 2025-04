Black Wings binden ihren Shootingstar langfristig

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings binden ihren Eigenbauspieler Patrick Söllinger langfristig an sich.

Nach einer starken Saison, in welcher der Youngster alle Spiele absolvierte, wurde sein Vertrag um zwei Jahre verlängert plus einer vereinseitigen Option auf ein drittes Jahr. Der 20-jährige bleibt somit langfristig Teil seines Heimatvereins und wird sich weiter als feste Größe in der ICEHL etablieren. Patrick Söllinger, der bereits seit seinem dritten Lebensjahr für die Black Wings aktiv ist, durchlief sämtliche Nachwuchsabteilungen des Vereins. Seit der Ernennung von Philipp Lukas zum Head Coach vor drei Jahren arbeitete sich der mittlerweile 20-Jährige zu ersten Einsätzen in der win2day ICE Hockey League vor. Nachdem er in den beiden vorherigen Spielzeiten in etwa einem Drittel der Spiele wertvolle Erfahrung sammeln konnte, folgte im Sommer der endgültige Durchbruch – ein Fixplatz an der Seite von Brian Lebler und Co. Söllinger absolvierte in der Saison 2024/25 alle 62 Partien für die Kampfmannschaft, erzielte drei Tore und steuerte neun Assists bei. Zudem überzeugte er mit einer Plus/Minus-Bilanz von +8 und verbuchte 44 Strafminuten. Trotz seiner ersten vollen Bundesliga-Saison strahlte der Youngster in jedem Shift beeindruckende Ruhe und Souveränität mit und ohne Scheibe aus. Der waschechte Linzer spielte sich in den Playoffs in das zweite Verteidigerpaar an der Seite von Greg Moro und bereitete unter anderem den Gamewinner des Kapitäns in der Overtime des fünften Viertelfinalspiels gegen Graz vor. Der Linksschütze scheute mit seinen Gardemaßen von 1,87 Meter und knapp 90 Kilogramm keinen Zweikampf und schaltete sich in Kontersituationen stets bis vor das gegnerische Tor mit ein.

Seine Leistungen blieben auch auf nationaler Ebene nicht unbemerkt: So absolvierte Söllinger bislang sechs Länderspiele und wurde von Teamchef Roger Bader auch für die laufende Vorbereitung auf die kommende WM in Schweden nominiert. Bereits am morgigen Samstag darf Patrick Söllinger in der Linz AG Eisarena sein Heimatland gegen Weltmeister Tschechien vertreten. Anschließend kämpft er um einen Platz im finalen WM-Kader, ehe er in der Stahlstadt in den kommenden Jahren die nächsten Schritte als feste Größe in der heimischen Meisterschaft machen wird. Seine Dienste sicherten sich die Steinbach Black Wings langfristig und statteten Patrick Söllinger mit einem Zwei-Jahresvertrag inklusive vereinsseitiger Option auf eine Verlängerung bis inklusive der Saison 2027/28 aus.

Kader Saison 2025/26 (Stand 18.04.25)

Tor: Rasmus Tirronen

Verteidigung: Niklas Würschl, Logan Roe, Patrick Söllinger

Angriff: Brian Lebler, Emil Romig, Graham Knott, Stefan Gaffal, Julian Pusnik

Abgänge: Raphael Wolf, Ian Scheid, Brodi Stuart, Marcel Witting, Niklas Bretschneider, Nico Feldner, Jakob Mitsch

