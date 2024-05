Black Wings binden ihren Abwehrchef bis 2026

Linz. (PM BWL) Die Verteidigung der Steinbach Black Wings behält auch für die kommenden zwei Jahre eine ihrer wichtigsten Stützen. Mit Logan Roe verlängern...

Linz. (PM BWL) Die Verteidigung der Steinbach Black Wings behält auch für die kommenden zwei Jahre eine ihrer wichtigsten Stützen.

Mit Logan Roe verlängern die Stahlstädter ihren konstantesten Defender bis 2026.

Mr. Zuverlässig. So lässt sich Logan Roe mit zwei Worten als Verteidiger der Steinbach Black Wings beschreiben. Der 32-Jährige absolvierte seine zweite Spielzeit in der Stahlstadt und gilt seit seinem Wechsel aus Schweden nach wie vor zu den konstantesten Leistungsträgern der Linzer. Nach einer erfolgreichen Premierensaison, in welcher der US-Amerikaner jedes einzelne Spiel bestreiten und 32 Punkte beisteuern konnte, legte “Rosie” im zweiten Jahr noch einen drauf. Als Leader vor dem eigenen Tor spulte der Ruhepool mit im Schnitt 23 Minuten, auch 2023/24 die mit Abstand meiste Einsatzzeit der Oberösterreicher ab.

Im Powerplay und in Unterzahl gesetzt, ist der Abwehrspieler dabei auch selbst vor dem gegnerischen Tor erfolgreich und konnte seine Ausbeute mit 13 Treffern noch einmal signifikant steigern. Noch beeindruckender wiegt aber die Plus-Minus-Statistik der Nummer 47 der Stahlstädter. Mit +31 konnte der 1,93 Meter große Publikumsliebling seinen Wert mehr als verdoppeln und beendete den Grunddurchgang als drittbester Spieler der win2day ICE Hockey League in dieser Kategorie. Roe bildete einerseits mit Matt MacKenzie eines der offensivstärksten Duos der Liga, führte auf der anderen Seite aber auch die Jungspieler Christoph Tialler und Lorenz Lindner an sein beinahe fehlerfreies Spiel heran.

Für die sportliche Führung der Steinbach Black Wings stand ein Verbleib ihres Abwehr-Leaders daher ganz oben auf der Planungsliste. Umso mehr freuen sich die Stahlstädter, dass Logan Roe seinen seit gestern ausgelaufenen Kontrakt um zwei weitere Jahre verlängert hat.

Philipp Lukas: „Logan Roe hat letztes Jahr in so vielen Belangen das Ruder übernommen. Er ist ein Spieler, der körperlich imstande ist endlos zu spielen. Er ist in der Art und Weise wie er verteidigt, sehr clever, kann aber auch Offensive für uns bereiten. Darin war er in der abgelaufenen Saison so gut wie noch nie in seiner Karriere. Wir sind sehr happy, dass wir ihn haben.”

Logan Roe: „Für mich steht an oberster Stelle, die Plays zu machen, die unsere Mannschaft in die bestmögliche Position bringen, um zu gewinnen. Auf der einen Seite hasse ich es richtig zu verlieren und auf der anderen Seite liebe ich es zu scoren oder zu sehen, wie meine Teamkollegen treffen. Für mich ist es das Wichtigste, körperlich und mental gesund zu bleiben und über die gesamte Saison noch fokussierter und konstanter zu werden. Für diesen Verein wünsche ich mir nichts mehr, als dass wir bald wieder einen Meistertitel nach Linz bringen und dass wir wieder zu den Top-4 Teams der Liga gehören. Das haben sich diese Stadt und alle die Menschen einfach verdient!“

Über Logan Roe

Vor seinem Wechsel nach Linz im letzten Jahr verbrachte Roe den Großteil seiner bisherigen Karriere bei den Florida Everblades in der East Coast Hockey League. In sechs Jahren etablierte er sich in über 400 Einsätzen als verlässliche Stütze in der dritthöchsten Spielklasse Nordamerikas. Als große Auszeichnung sicherte sich der Routinier in der Saison 2017/18 mit einer Statistik von +43 den Titel als Top-Performer der Saison. In der Spielzeit 2019/20 folgte das nächste Highlight für den Linksschützen: Er wurde ins ECHL All-Star-Team gewählt und nach überzeugender Vorstellung zum All-Star-MVP gekürt.

Aktueller Kader 2024/25

Tor: Rasmus Tirronen, Thomas Höneckl

Verteidigung: Gerd Kragl, Matt MacKenzie, Niklas Würschl, Patrick Söllinger, Logan Roe

Angriff: Brian Lebler, Shawn St-Amant, Niklas Bretschneider, Nico Feldner, Sean Collins, Julian Pusnik, Jakob Mitsch

Abgänge: Martin Stajnoch, Dennis Sticha