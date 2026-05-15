Black Wings angeln sich Oskar Maier

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings Linz sichern sich einen einheimischen Senkrechtstarter und verpflichten Oskar Maier.

Der 24-jährige gebürtige Oberösterreicher wechselt nach starken 32 Punkten in der abgelaufenen Saison für die nächsten zwei Jahre in seine Heimat.

In Wels geboren, in der Red Bull Akademie groß geworden, im Ländle durchgestartet: Mit Oskar Maier können die Stahlstädter einen aufstrebenden Stern für sich gewinnen. Der 24-Jährige wurde in den vergangenen drei Saisonen zum Zugpferd der Pioneers Vorarlberg. Mit 14 Toren und 18 Vorlagen beim Tabellenvorletzten schoss sich der Angreifer zuletzt zum fünftbesten Österreicher der win2day Ice Hockey League. Nach dem frühzeitigen Ausscheiden Feldkirchs nach der Regular Season erhielt Maier die Chance, sich auch im Ausland zu beweisen. Mit den Odense Bulldogs kämpfte er sich in der höchsten Spielklasse Dänemarks bis ins Halbfinale und verbuchte dabei ein Tor sowie einen Assist.

Damit nutzte der Linksschütze seinen Sprung zum Stammspieler nach dem Abgang aus Salzburg eindrucksvoll. Bei den Eisbullen absolvierte der Neo-Linzer 54 Einsätze und durfte sich 2022 sowie 2023 Teil der Meistermannschaft nennen. Gleichzeitig führte er die Zukunftshoffnungen der Mozartstädter in der Alps Hockey League als Kapitän an. In vier Spielzeiten sammelte der Angreifer beeindruckende 95 Punkte (29 Tore) in 107 Einsätzen in der zweithöchsten Spielklasse. Dank seiner Leistungen in der Meisterschaft wurde auch Teamchef Roger Bader im vergangenen Jahr erstmals auf ihn aufmerksam. Auf seine bisherigen sechs Länderspiele möchte Maier künftig aufbauen und sich international etablieren.

Die Steinbach Black Wings Linz sicherten sich die Dienste von Oskar Maier für die kommenden beiden Jahre und freuen sich auf ihre neue Nummer 92.

Hard Facts:

Name: Oskar Maier

Position: Stürmer

Rückennummer: 92

Nationalität: AUT

Alter: 24

Geburtstag: 05.02.2002

Größe: 178 cm

Gewicht: 78 kg

Schusshand: Links

Letzter Verein: Odenese Bulldogs / Pioneers Vorarlberg

Oskar Maier „Ich bin schon sehr motiviert, wieder aufs Eis zu gehen. Ich kann es kaum erwarten und freue mich riesig auf die neue Saison. Als Gast in Linz zu spielen, war immer ein Horror – dort herrscht ein richtiger Hexenkessel. Ich hoffe, dass wir gemeinsam viele Siege feiern dürfen, und dazu möchte ich jeden Tag mein Bestes beitragen.“

Head Coach Philipp Lukas„Oskar hat in den letzten drei Jahren bei den Pioneers sehr starke Fortschritte gemacht. Er ist ein sehr vielversprechender junger österreichischer Athlet, der bereits bewiesen hat, was in ihm steckt, aber dennoch noch viel Potenzial mitbringt. Dieses Potenzial möchten wir gemeinsam ausschöpfen, daher freuen wir uns sehr auf die Zusammenarbeit!“

Kader Saison 2026/27 (Stand 15. Mai 2026)

Tor: Martin Reder

Verteidigung: Gerd Kragl, Patrick Söllinger, Greg Moro, Niklas Würschl, Luis Lindner, Christoph Tialler

Angriff: Brian Lebler, Emil Romig, Shawn St-Amant, Julian Pusnik, Henrik Neubauer, Graham Knott

Trainer: Philipp Lukas, Mark Szücs, Jürgen Penker, Matej Hocevar

Abgänge: Sean Collins, Ken Ograjensek, Ryan MacKinnon, Tim Geifes, Rasmus Tirronen, Thomas Höneckl, Andreas Kristler, Logan Roe, Yohann Auvitu

Neuzugänge: Trenton Bliss, Marlon Tschofen, Lukas Kainz, Oskar Maier