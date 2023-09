Black Hawks zum Auftakt zu Gast in Lindau

Artikel anhören Passau. (PM Black Hawks) Die Saisonvorbereitung ist für die Clubs der Oberliga Süd Geschichte. Am Freitag um 19:30 Uhr starten die Black...

Passau. (PM Black Hawks) Die Saisonvorbereitung ist für die Clubs der Oberliga Süd Geschichte.

Am Freitag um 19:30 Uhr starten die Black Hawks mit ihrem Gastspiel bei den Lindau Islanders in der Oberliga Süd Saison 2023/24. Die Islanders haben ihren Kader insbesondere auf den Positionen der transferkartenpflichtigen Spieler erneuert. Verpflichtet wurde Walker Sommer vom letztjährigen Konkurrenten HC Landsberg. Aus Kanada sind Zach Kaiser und Mathieu Desautels neu im Team des EV Lindau. Mit der Rückkehr von Stürmer Damian Schneider und der Verpflichtung von Adriano Carciola hat Lindau ein Ausrufezeichen gesetzt. „Wir können erstmals nach einigen Jahren wieder auf einen stabilen Kern der Mannschaft zurückglicken und denken, dass wir uns gut und sinnvoll ergänzt haben.“ so EVL Präsident Marc Hindelang vor dem Saisonauftakt.

In der Saisonvorbereitung wussten die Islanders durch aus zu überzeugen. Gegen Alps Hockey League Club Lustenau konnte sich Lindau mit 6:3 durchsetzen. Ebenso konnte sich Lindau gegen des Team des EHC Arosa (Schweiz) mit 1:2 nach Verlängerung durchsetzen. Gegen den Ligakonkurrenten Heilbronn setzte es hingegen eine 1:3 Niederlage. Ein weiter Vorteil ist die Konstante auf der Trainerposition. John Sicinski übernahm die Islanders während der letzten Saison und führte die Mannschaft noch in die Playoffs. Der Kanadier mit Passauer Vergangenheit steht auch in dieser Saison als Chef Trainer hinter der Lindauer Bande.

Die Habichte wissen also welch schwere Aufgabe beim Auswärtsspiel in Lindau ansteht. Gleich am ersten Spieltag müssen die Habichte die weiteste Anreise zu einem Auswärtsspiel antreten. Trainer Thomas Vogl hat die Mannschaft in der

letzten Trainingswoche vor dem Ligaauftakt auf das erste Wochenende eingestellt und vorbereitet. Mit der Saisonvorbereitung ist der neue Black Hawks Trainer mit Blick auf die junge Mannschaft zufrieden. „Die Mannschaft hat sich mehr und mehr gefunden und zieht super mit. Insgesamt bin ich mit der Saisonvorbereitung zufrieden und wir freuen uns jetzt auf den Ligastart.“

Das erste Heimspiel steht für die Black Hawks dann bereits am Sonntag auf dem Programm. Zu Gast ist dann DEL2 Absteiger Heilbronn um 18:30 Uhr in der Eis-Arena Passau. Tickets sind bereits Online auf ETIX.com erhältlich. -czo

