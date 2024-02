Black Hawks zu Gast in Bayreuth

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks sind am heutigen Mittwochabend um 19:30 Uhr zu Gast bei den Bayreuth Tigers. Die Tigers haben...

Die Tigers haben unruhige Zeiten hinter und vor sich und kämpfen vor allem darum, dass höherklassige Eishockey in Bayreuth zu bewahren. Am Abend zählt für beide Vereine allerdings nur das Sportliche.

Ebenso wie die Bayreuth Tigers, mussten die Habichte in den letzten Spielen mit extrem kleinem Kader auflaufen. Nicht mal drei Reihen hatte Black Hawks Trainer Thomas Vogl in den letzten Partien zur Verfügung. Trotzdem gelangen den Black Hawks drei Siege in Folge gegen die Mannschaft aus Stuttgart, Memmingen und Höchstadt. Diese Serie möchten die Dreiflüsse Städter am heutigen Mittwoch in Bayreuth natürlich ausbauen, bevor es am Freitagabend in der Eis-Arena zum Schlagabtausch mit dem Deggendorfer SC kommt. Dazu haben die Black Hawks die große Chance den Rückstand auf den EV Füssen in der Tabelle zu verkürzen und den Druck auf die Allgäuer weiter hochzuhalten. Organisatorisch geht der Blick bereits in Richtung Derby am Freitag.

Die Verantwortlichen der Passau Black Hawks empfehlen den Vorverkauf auf etix.com oder in Passau bei Spieth & Wensky zu nutzen. Die Black Hawks erwarten erneut eine ausverkaufte Eis-Arena. Ob es eine Abendkasse geben wird, entscheidet sich erst kurzfristig. -czo