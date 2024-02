Black Hawks zu Gast bei den TÃ¶lzer LÃ¶wen

Passau. (PM Black Hawks) Am Freitagabend um 19.30 Uhr sind die Passau Black Hawks zu Gast bei den Tölzer Löwen. Im Rennen um die...

Passau. (PM Black Hawks) Am Freitagabend um 19.30 Uhr sind die Passau Black Hawks zu Gast bei den Tölzer Löwen.

Im Rennen um die Pre-Playoffs sehen sich die Habichte noch immer als die gejagten. „Wir haben im Vergleich zu Füssen das deutlich schwere Restprogramm. Die Tölzer Löwen sind seit Wochen eine der heimstärksten Mannschaften. Die Jungs sollen einfach weiter Spaß am Spiel haben. Wir wollen weiter unser Spiel durchziehen und dann schauen wir, was am Ende dabei rauskommt“. erklärt Trainer Thomas Vogl vor dem Auswärtsspiel. Das letzte Spiel der Saison absolvieren die Black Hawks am Sonntag in der Eis-Arena dann gegen den Oberliga Süd Meister Blue Devils Weiden. Der EV Füssen als direkter Konkurrent um den letzten Pre-Playoff Platz muss am Freitag zu den Bayreuth Tigers reisen. Das letzte Vorrundenspiel absolviert der EV Füssen am Sonntag im heimischen Stadion gegen den Deggendorfer SC.

In Tölz wollen die Black Hawks aber nichtsdestotrotz ihre Siegesserie ausbauen. Die letzten sechs Spiele konnten die Habichte allesamt für sich entscheiden.

Doch auch die Löwen konnten sieben der letzten zehn Spiele erfolgreich gestalten. Die Black Hawks Mannschaft ist also gewarnt! Dreh- und Angelpunkt ist der Tölzer Topscorer Topi Piipponen mit 51 Scorerpunkten. Doch auch der nachverpflichtete Angreifer Martins Karsums kommt immer besser ins Rollen.

Der Kader der Tölzer Löwen ist qualitativ und quantitativ stark besetzt und hat sich nach dem Trainerwechsel auch als Team gefunden. Die Erfolgsquote im Powerplay liegt bei 20%, dass Penalty-Killing bei knapp 76%. Gelingt es den Black Hawks wie in den letzten Spielen als Mannschaft zu funktionieren, ist auch in Tölz eine Überraschung absolut möglich. Unterstützt werden die Habichte von zahlreichen Black Hawks Fans. Ein Fanbus ist geplant und soll die Mannschaft in Bad Tölz lautstark unterstützen.

Der Showdown findet dann am Sonntag um 18 Uhr in der Eis-Arena gegen die Blue Devils Weiden statt. Die Passau Black Hawks empfehlen aufgrund der großen Nachfrage die Tickets bereits im Vorverkauf auf etix.com zu erwerben.

-czo