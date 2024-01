Black Hawks wollen erneut die Indians schlagen

Artikel anhören Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks treten zum ersten Spiel im Jahr 2024 bei den Memmingen Indians an. Das Eröffnungsbully...

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks treten zum ersten Spiel im Jahr 2024 bei den Memmingen Indians an.

Das Eröffnungsbully findet heute Abend um 19:30 Uhr statt. Die Habichte präsentierten sich in den letzten Spielen stark und konnten gleich viermal in sechs Spielen Punkte holen. Zuletzt unterlag man in einer eng geführten Partie ausgerechnet dem EV Füssen nach Penalty schießen. Vor knapp drei Wochen waren die Indians zu Gast in der Passauer Eis-Arena. Hier kamen die Black Hawks nach drei Rückständen zurück und konnten das Spiel in der Verlängerung für sich entscheiden. Die Dreiflüsse Städter haben zuletzt gezeigt, dass sie auch gegen favorisierte Gegner siegen können. Dazu ist die Moral und der Charakter in der Mannschaft überragend. Der verletzte Jakub Cizek sieht ebenfalls einen klaren Aufwärtstrend. „Wir kommen zuletzt immer besser in Schwung. Oft sind es nur Kleinigkeiten die gefehlt haben“. An diesen Kleinigkeiten arbeitet Trainer Thomas Vogl pausenlos mit seiner Mannschaft.

Die Indians präsentierten sich in den letzten Spielen sehr stark und konnten sogar Tabellenführer Blue Devils Weiden mit 5:4 besiegen. Bei den Tölzer Löwen musste sich die Mannschaft von Coach Daniel Huhn allerdings zuletzt mit 3:4 nach Verlängerung geschlagen geben. Den Habichten muss es beim heutigen Auswärtsspiel gelingen die Reihe um Matej Pekr aus dem Spiel zu nehmen. Die Qualität in der ersten Memminger Angriffsreihe ist so hoch, dass diese Spiele auch alleine entscheiden kann. Dazu müssen die Habichte diszipliniert auftreten und von der Strafbank wegbleiben. Das Memminger Powerplay ist brandgefährlich und führt in einem von vier Fällen zu einem Tor.

Dafür sind die Indians in eigener Unterzahl für Gegentore anfällig. Die Penalty-Killing Quote liegt bei unter 70%.

Um den Anschluss an die Top 10 nicht komplett zu verlieren sind die Habichte praktisch gefordert in jedem Spiel zu punkten. 19 Spiele (57 mögliche Punkte) sind in der Hauptrunde noch zu absolvieren. Der Rückstand auf die Pre-Playoffs beträgt 15 Punkte. In einer Sportart wie Eishockey ist das ein Rückstand der aufzuholen ist. Bestes Beispiel waren in der abgelaufenen Saison die Lindau Islanders. Den Islanders gelang es einen zweistelligen Punktrückstand aufzuholen um sich am Ende für die Pre-Playoffs zu qualifizieren.

Das nächste Heimspiel steht für die Habichte am Freitag, 05.01.2024 um 20 Uhr gegen die Tölzer Löwen auf dem Spielplan. Tickets sind bereits Online auf ETIX.com erhältlich. -czo