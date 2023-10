Black Hawks Wahnsinn zur Ladies Night: 6:3 Sieg Ã¼ber TÃ¶lz â€“ Sonntag AuswÃ¤rts beim EV FÃ¼ssen

Artikel anhören Passau. (PM Black Hawks) Die Eishockey Abende in der Eis-Arena Passau waren in dieser Saison immer kurios! Dies sollte auch am Freitagabend...

Passau. (PM Black Hawks) Die Eishockey Abende in der Eis-Arena Passau waren in dieser Saison immer kurios!

Dies sollte auch am Freitagabend beim Black Hawks Heimspiel gegen die Tölzer Löwen nicht anders sein. 988 Zuschauer sahen einen umjubelten 6:3 Heimerfolg der Habichte. Dabei erlebten die Fans in der Halle drei total unterschiedliche Drittel und beste Unterhaltung.

Das erste Drittel ist in dieser Saison so etwas die das „Problem-Drittel“ der Habichte. Beim Spielaufbau und der Organisation taten sich die Habichte schwer und so kamen die Gäste nach etwas zehn Minuten immer besser ins Spiel. Die Tölzer Löwen hatten insgesamt zu viel Raum um ihr Spiel aufbauen zu können. Nach einem schweren individuellen Fehler der Habichte gingen die Tölzer Löwen nach knapp fünfzehn Minuten in Führung.

Die Ansprache in der Drittelpause an die Mannschaft trug dann im zweiten Abschnitt Früchte. Die Habichte kamen druckvoll und mit stark verbesserten Spielaufbau aus der Kabine. Jakub Cizek besorgte Mitte des Drittels den Ausgleich. Kapitän Marc Zajic vollende nur eine Minute später, sehr zu Freude der Passauer Fans, eine tolle Kombination zur Black Hawks Führung.

Völlig verrückt wurde es dann im Schlussdrittel. Colin Campbell erzielte in Überzahl mit einem Schlenzer ins Kreuzeck das 3:1 für die Habichte. Im Anschluss nahmen dann die Undiszipliniertheiten bei den Black Hawks zu. Genau davor hatte Black Hawks Coach Thomas Vogl die letzten Wochen immer wieder gewarnt. „Diese unnötigen Strafen kosten wahnsinnig viel Kraft.

Da müssen wir uns besser im Griff haben“. Sieben Minuten vor Ende der Partie nahm der neue Tölzer Trainer Axel Kammerer Torhüter Enrico Salvarani zugunsten von einem sechsten Feldspieler vom Eis. Mit zwei Mann mehr verkürzten die Löwen vier Minuten vor Schluss auf 3:2. Tölz agierte weiter ohne Torhüter und drängte auf den Ausgleich. Doch die Habichte erhöhten durch Jakub Cizek mit einem Treffer ins leere Tor auf 4:2. Die Tölzer versuchten weiter ohne Torhüter den erneuten Anschluss herzustellen. Doch es waren erneut die Habichte, welche durch Elias Rott auf 5:2 erhöhten. Eins fünfzehn vor Ende durften dann die Löwen noch mal jubeln. Fissekis verkürzte mit einem Flachschuss auf 5:3. Erneut blieb der Tölzer Goalie auf der Bank, erneut waren es die Habichte die zuschlugen. Jakub Cizek netzte zum 6:3 Endstand drei Sekunden vor Ende der Partie ein.

Die fast tausend Zuschauer erlebten ein packendes, spannendes und emotionales Spiel. „Die Zuschauer haben heute zur Ladies Night einiges geboten bekommen“. meinte Black Hawks Trainer Thomas Vogl mit einem schmunzeln auf der Pressekonferenz. Mit seiner Mannschaft war der Black Hawks Trainer nicht ganz zufrieden. „Das erste Drittel mit immer den gleichen individuellen Fehlern. Das zweite Drittel war wirklich gut von unserer Seite. Im Schlussabschnitt nehmen wir dann wieder unnötige Strafen. Da müssen wir einfach viel disziplinierter agieren. Für die Zuschauer war das heute natürlich ein tolles Spiel. Wir freuen uns über den Sieg und die drei Punkte“.

Bereits am Sonntag reisen die Habichte zum EV Füssen. Die Allgäuer haben ihr Freitagsspiel in Memmingen mit 1:3 verloren und stehen vor dem Spiel gegen die Black Hawks unter Druck. Mit einem Sieg beim EV Füssen würden sich die Habichte in den Top 10 etwas festsetzen und den Abstand zu den dahinterliegenden Mannschaften ausbauen. Die Mannschaften auf den Plätzen 5 bis 11 liegen gerade einmal fünf Punkte auseinander. Auf Platz 8 befinden sich die Black Hawks mit acht Punkten auf dem Konto. Der EV Füssen liegt mit 6 Punkten auf dem 12. Tabellenplatz. Die Habichte wissen also um die große Chance welche das Auswärtsspiel beim EV Füssen bietet. Der EV Füssen war in der Vergangenheit immer ein sehr schwer zu spielender Gegner. Das dürfte auch am Sonntagabend nicht anders sein. Die Black Hawks müssen sich auf ihre stärken besinnen und vor allem von der ersten bis zur letzten Sekunde ihr bestes Eishockey abrufen. Dann ist das erste 6-Punkte Wochenende in dieser Saison möglich.

Das nächste Heimspiel der Black Hawks findet am Feiertag, den 01.11. um 18:30 Uhr gegen den SC Riessersee statt. Die Passau Black Hawks empfehlen die Tickets frühzeitig auf ETIX.com zu erwerben. -czo

