Black Hawks vor HÃ¤rtetest gegen aufgerÃ¼stete Erding Gladiators

Artikel anhören Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks treffen am Wochenende gleich zweimal auf die Erding Gladiators. Zum Wochenendauftakt steht am Freitag...

Artikel anhören Artikel anhören

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks treffen am Wochenende gleich zweimal auf die Erding Gladiators.

Zum Wochenendauftakt steht am Freitag um 20 Uhr das Heimspiel in der Eis-Arena Passau an. „Das wird ein echter Härtetest auch wenn der Gegner ein Bayernligist ist! Erding hat seinen Kader massiv aufgerüstet und in der Vorbereitung auch schon starke Leistungen gezeigt“. weiß Coach Thomas Vogl. In der Tat kann sich der Kader des Bayernligisten mehr als sehen lassen.

Alle Neuzugänge können allesamt in die Kategorie „hochklassig“ eingestuft werden. Aus der DEL2 konnten die Gladiators Maximilian Forster vom EV Landshut verpflichten. Elia Ostwald (Weiden) und Cheyne Matheson (Deggendorf) wechseln aus der Oberliga Süd nach Erding. Hinzu kommt mit Torhüter Dimitri Pätzold ein ehemaliger DEL und Nationalspieler! Aus dem Kader der letzten Saison konnten so gut wie alle Leistungsträger gehalten werden. Mit dem Tschechen Tomas Plihal steht sogar ein ehemaliger NHL Spieler im Erdinger Aufgebot. Die Habichte haben unter der Woche derweil weiter an ihrem System gearbeitet. „Insbesondere an unserem Über- und Unterzahlspiel“. verrät Thomas Vogl. Am Wochenende stehen dem Black Hawks Trainer dann wohl auch weitere Förderlizenzspieler vom EV Landshut zur Verfügung. Die DNL Mannschaft hat spielfrei und so könnte der eine oder andere neue Name bereits am Freitag in der Kaderliste der Habichte auftauchen.

Tickets für das Heimspiel am Freitag um 20 Uhr gegen Erding erhalten Sie Online auf ETIX.com oder an der Abendkasse ab 19 Uhr. Das Rückspiel am Sonntag in Erding wird um 18 Uhr angepfiffen. -czo

5080 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten