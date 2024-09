Black Hawks verpflichten Verteidiger Nico Joki

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks nehmen Verteidiger Nico Joki unter Vertrag. Der 28-jährige gebürtige Finne hat sich über einen Try-Out in...

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks nehmen Verteidiger Nico Joki unter Vertrag.

Der 28-jährige gebürtige Finne hat sich über einen Try-Out in den letzten Wochen bei den Habichten empfohlen. Nico Joki absolvierte bereits die beiden Vorbereitungsspiele gegen den IHC Pisek und dem Deggendorfer SC für die Passau Black Hawks. In der abgelaufenen Spielzeit ging Joki in der dritthöchsten schwedischen Liga für den Boras HC aufs Eis (32 Spiele/ 21 Scorerpunkte).

„Nico ist ein spielstarker Verteidiger, welcher in der Defensive wie auch in der Offensive sehr gut ausgebildet ist. Nico wird uns die notwendige Stärke und Ruhe in die Verteidigung bringen. An der blauen Linie ist Nico genau der Mann den wir für unsere Verteidigung – insbesondere auch in Überzahl – gesucht haben. Nico hat sich schon sehr gut in unsere Mannschaft eingelebt und ich bin sehr zuversichtlich, dass Nico eine große Verstärkung für unsere Mannschaft ist.

Am Freitag hat Nico trotz Erkrankung gegen Deggendorf gespielt, weil er sich unbedingt zeigen wollte. Er konnte sich somit noch nicht so zeigen, wie er es gerne getan hätte. Ich habe aber vollstes Vertrauen, dass Nico bei uns einschlagen wird“. erklärt Trainer und Manager Thomas Vogl zur Verpflichtung von Nico Joki. -czo