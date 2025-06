Black Hawks verpflichten Tjalf Deichmann

Passau. (PM Blackhawks) Die Kaderplanung der Passau Black Hawks schreitet weiter voran.

Die Dreiflüsse-Städter geben die Verpflichtung des 21-jährigen Tjalf Deichmann bekannt. Der in Berlin geborene Angreifer wechselt vom EHC Neuwied zu den Habichten. Deichmann wurde bei den Eisbären Juniors Berlin und den Jung- Eisbären Regensburg ausgebildet. 2023 absolvierte er seine erste Saison im Seniorenbereich beim Höchstadter EC. In der letzten Saison trug Deichmann das Trikot des EHC Neuwied in der CEHL-Liga (Central European Hockey League mit Teams aus Deutschland, Belgien und den Niederlanden) und konnte mit Ex- Black-Hawks-Spieler Jeff Smith die Meisterschaft holen. Deichmann erzielte 30 Scorerpunkte (16 Tore und 14 Vorlagen) in 36 Spielen. Mit der Verpflichtung von Deichmann setzen die Black Hawks das nächste Ausrufezeichen.

Deichmann gilt als Spieler mit großem Potenzial und war von vielen Clubs umworben.

„Tjalf hat in der vergangenen Saison mit starken Leistungen auf sich aufmerksam gemacht und als junger Spieler bereits viel Eiszeit gesammelt. Als sich die Gelegenheit bot, ihn zu verpflichten, mussten wir nicht lange überlegen. Wir freuen uns sehr, dass er seinen nächsten Karriereschritt bei uns in Passau gehen möchte“, erklärt Passau Black Hawks Geschäftsführer Kevin Dierks. -czo

Kader – Saison 2025/26

Tor: Marco Eisenhut, Janik Engler

Verteidigung: Marlon D´Acunto, Thomas Nuss, Tom Horschel

Angriff: Andrew Schembri, René Röthke, Christoph Schmidt, Brendan Harrogate, Jonas Stern, Elias Rott, Tjalf Deichmann

