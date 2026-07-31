Black Hawks verpflichten Grady Hobbs

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks haben ihre zweite Kontingentstelle besetzt: Der 26- jährige Kanadier Grady Hobbs wechselt an die Dreiflüssestadt und soll künftig die Offensive der Black Hawks verstärken.

In der vergangenen Saison sammelte Hobbs bereits Erfahrung in der Oberliga Süd und erzielte für die Erding Gladiators in 52 Spielen 41 Scorerpunkte. In Passau soll er Verantwortung übernehmen und zugleich den jüngeren Spielern als Orientierung und Vorbild dienen.

„Nach den Gesprächen mit Tom Horschel und Dan Reja ist mir die Entscheidung für Passau sehr leichtgefallen. Ich habe bislang nur Posives über die Stadt und den Verein gehört und freue mich darauf, dem Team in der kommenden Saison helfen zu können. Ich möchte die Mannschaft offensiv wie defensiv unterstützen und gemeinsam mit ihr erfolgreich sein“, erklärt Neuzugang Grady Hobbs zu seinen Beweggründen für den Wechsel zu den Passau Black Hawks.

Auch der sportliche Leiter Tom Horschel zeigt sich von der Verpflichtung überzeugt: „Grady bringt ein sehr gutes Gesamtpaket mit. Er hat in Nordamerika bereits Verantwortung als Kapitän übernommen – das spricht für seine Führungsqualitäten und seinen Charakter. Dazu kommen seine Scoring- Qualitäten, seine Erfahrung in der Oberliga und seine Bereitschaft, auch defensiv zuverlässig zu arbeiten. Grady soll unseren jungen Spielern ein Vorbild sein und vorangehen. Wir sind überzeugt, dass er gut mit unserem neuen Trainer Dan Reja harmonieren wird, und freuen uns sehr, ihn in Passau begrüßen zu dürfen.“ -czo

Seine Karriere in Zahlen

Source: Grady Hobbs @ Elite Prospects

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