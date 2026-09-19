Black Hawks verlieren Saisonautakt in Garmisch – Weiterer Neuzugang

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks sind mit einer Niederlage in die neue Saison gestartet.

Beim SC Riessersee unterlag die Mannschat von Trainer Dan Reja am Freitagabend vor 1.214 Zuschauern mit 2:4. Nach einem Fehlstart und einem 0:3-Rückstand nach dem ersten Drittel kämpfen sich die Dreiflüssestädter zurück in die Pare: Klavs Plancis verkürzte im Mittelabschnittt, Alex Blais brachte Passau im Schlussdrittel in Überzahl auf 2:3 heran. Ein schneller Konter der Gastgeber entschied die Begegnung schließlich zugunsten des SC Riessersee.

„Insgesamt kann ich mit dem Spiel meiner Mannschat zufrieden sein. Wir sind aber schlecht in die Pare gekommen und müssen verinnerlichen, dass ein Eishockeyspiel sechzig Minuten dauert. Ab dem zweiten Driel haben wir unseren Matchplan umgesetzt und sind zurückgekommen“, analysierte Black- Hawks-Coach Dan Reja.

Bereits am Sonntag um 18 Uhr bietet sich den Passau Black Hawks die nächste Gelegenheit auf die ersten Punkte der Saison. Dann gasteren die Höchstadt Alligators in Passau. Die Franken setzten zum Aufakt mit einem 7:4-Erfolg gegen den EV Lindau ein deutliches Ausrufezeichen und präsentierten sich offensiv bereits in guter Frühform. Für die Habichte wird es daher darauf ankommen, von Beginn an hellwach zu sein, individuelle Fehler zu vermeiden und die eigenen Chancen – vor allem in Überzahl – konsequent zu nutzen. Tickets sind online unter ex.com erhältlich sowie ab 17 Uhr an der Abendkasse. -czo

Stask:

SC Riessersee – Passau Black Hawks

0:54 1:0 Spöl (Johansson/Porsberger); 08:53 2:0 Becker (Soudek/Allavena), 11:09 3:0 Soudek (Berry/Echtler); 24:39 3:1 Plancis (Blais/Scheibengraber); 48:04 3:2 Blais (Eisenhut) PP1; 51:54 Ulrich (Johansson/Berry)

Strafminuten Riessersee / Passau: je 13 Minuten

Zuschauer: 1.214

Schiedsrichter: Altmann / Zel

Passau Black Hawks verpflichten Ilias Burbach aus Regensburg

Kurz vor dem Start in die neue Oberliga-Süd-Saison verstärken sich die Passau Black Hawks mit Verteidiger Ilias Burbach. Der 20-Jährige wechselt aus der Talentschmiede des EV Regensburg nach Passau. Bereits während der Saisonvorbereitung nahm Burbach am Trainings- und Spielbetrieb der Habichte teil und konnte sich so mit seinem neuen Umfeld vertraut machen. Damit erhält ein weiterer Nachwuchsspieler die Chance, sich im Profieishockey zu beweisen und weiterzuentwickeln.

„Ilias spielte in der vergangenen Saison für die DNL-U20-Mannscha des EV Regensburg. In den vergangenen zwei Wochen hat er sowohl im Training als auch im Spielbetrieb sehr starke Leistungen gezeigt und uns voll überzeugt.

Trotz seines jungen Alters ist er körperlich bereits auf Seniorenniveau. Wir sind überzeugt, dass Ilias im Seniorenbereich bestehen kann, und freuen uns, einen hoch movierten Spieler in Passau begrüßen zu dürfen. Er kennt zudem bereits viele Spieler im Kader und ist daher gut in die Mannschat integriert. Besonders freut uns, dass Ilias schon heute in Garmisch sein erstes Pflichtspiel für Passau bestreiten wird“, erklärt der sportliche Leiter Tom Horschel.

„Ich freue mich sehr auf die kommende Saison in Passau. Schon nach den ersten Gesprächen mit Tom Horschel und Dan Reja war für mich klar, dass ich Teil dieser Mannschat werden möchte. Ich bin dankbar für die Chance, mich in diesem tollen Umfeld weiterentwickeln zu können, und kann es kaum erwarten, gemeinsam mit dem Team erfolgreich zu sein“, sagt Ilias Burbach zu seinem Wechsel in die Dreiflüssestadt. – czo

657 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht