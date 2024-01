Black Hawks verlÃ¤ngern mit Verteidiger Maximilian Otte

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks um ihren Trainer und zukünftigen sportlichen Leiter Thomas Vogl haben den Vertrag mit Verteidiger Maximilian Otte...

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks um ihren Trainer und zukünftigen sportlichen Leiter Thomas Vogl haben den Vertrag mit Verteidiger Maximilian Otte verlängert.

Der 25jährige wird somit auch in der Spielzeit 2024/25 das Black Hawks Trikot tragen. Otte war vor der Saison von den Hammer Eisbären in die Dreiflüsse Stadt gewechselt. In der laufenden Saison hat Otte 30 Spiele für die Habichte absolviert und konnte dabei 15 Scorerpunkte (5 Tore/ 10 Assists) sammeln.

Maximilian Otte hat sich in Passau mittlerweile gut eingelebt und zeigte in den letzten Wochen starke Leistungen. Otte ist auch für die kommende Saison als Leistungsträger in der Black Hawks Verteidigung eingeplant. „Insbesondere in den letzten Spielen sieht man eine Entwicklung bei uns als Mannschaft und ich denke das geht auch nächste Saison weiter. Persönlich habe ich auch eine gute Entwicklung gemacht und bin noch nicht am Ende. Ich möchte für mich den nächsten Schritt machen, aber auch gemeinsam mit dem Verein den nächsten Schritt gehen. Daher habe ich mich entschieden in Passau zu bleiben“. so Maximilian Otte zu seiner Vertragsverlängerung.

„Ich freue mich das Maxi bei uns bleibt. Maxi hat das Potential zu einem Führungsspieler und er ist ein sehr guter deutscher Verteidiger im richtigen Alter. Maxi hat sich gut eingelebt und passt einfach auch menschlich super zu uns. Maxi ist genauso ein Verteidiger wie wir ihn uns einfach wünschen“. so Trainer Thomas Vogl zur Vertragsverlängerung von Maxi Otte. -czo

Kader – Saison 2024/25

Tor:

Verteidigung: Maximilian Otte

Angriff: Jakub Cizek, Nicolas Sauer

Max Ottes Karriere in Zahlen