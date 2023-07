Black Hawks verlängern mit Tim Schlauderer

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks haben sich mit Verteidiger Tim Schlauderer auf eine Vertragsverlängerung verständigt. Der 21jährige gebürtige Regensburger war bereits...

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks haben sich mit Verteidiger Tim Schlauderer auf eine Vertragsverlängerung verständigt.

Der 21jährige gebürtige Regensburger war bereits in der abgelaufenen Saison mit einer Förderlizenz für die Habichte aktiv. Für die Dreiflüsse Städter hat Schlauderer 36 Spiele (8 Scorerpunkte) in der Oberliga Süd absolviert. Dazu kommen vier Spiele (1 Scorerpunkt) in der DEL2 für die Eisbären Regensburg. Mit der Vertragsverlängerung von Tim Schlauderer setzen die Habichte auch ihren Kurs junge Spieler zur entwickeln weiter fort.

„Tim hat sich letzte Saison in seiner ersten Spielzeit im Seniorenbereich gut geschlagen. Der Sprung von Nachwuchs zum Seniorenbereich ist einfach eine Herausforderung die Tim gut angenommen hat. Wir sehen bei Tim definitiv noch Potential zur Weiterentwicklung und freuen uns, dass wir Tim auch in der kommenden Spielzeit im Trikot der Habichte sehen werden.“ erklärt der sportliche Leiter Christian Zessack. -czo

Kader

Torhüter: Raphael Fössinger

Verteidigung: Florian Lehner, Samuel Mantsch, Maximilian Otte, Colin Campbell, Tyrell Buckley (TK), Tim Schlauderer

Angriff: Jakub Cizek (TK), Elias Rott, David Seidl, Sergej Janzen, Santeri Ovaska, Daniel Maul, Nicolas Sauer, Liam Blackburn (TK)

