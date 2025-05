Black Hawks verlÃ¤ngern mit Marlon DÂ´Acunto

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks haben den Vertrag mit Verteidiger Marlon D’Acunto um eine weitere Spielzeit verlängert.

Der 20-jährige D’Acunto, der vor der Saison 2024/25 zu den Dreiflüsse Städtern stieß, wurde bei den Jungadler Mannheim und dem Schwenninger ERC ausgebildet. Mit seinen Gardemaßen von 190 cm und 100 kg zeigte er in seiner ersten Saison im Seniorenbereich eine beeindruckende Entwicklung und wurde für Trainer Petr Bares schnell unverzichtbar. Insgesamt absolvierte D’Acunto 33 Spiele für die Passau Black Hawks und erzielte dabei 8 Scorerpunkte. Dank einer Förderlizenzvereinbarung mit den Erding Gladiators konnte er zudem in 6 Bayernliga-Spielen sowie in 11 Playoff-Spielen für die Gladiators auflaufen. Auch dort entwickelte sich D’Acunto schnell zu einem absoluten Leistungsträger. Die Saison wurde mit dem Gewinn der Bayernliga-Meisterschaft und dem damit verbundenen Aufstiegsrecht in die Oberliga Süd gekrönt.

„Marlon hat sich im Verlauf der vergangenen Saison enorm weiterentwickelt und zählte am Ende zu den Top-Rookies der Liga. Auch bei seinem Einsatz in Erding sammelte er wertvolle Erfahrungen und war in den Playoffs ein wichtiger Bestandteil des Teams auf dem Weg zur Bayernliga-Meisterschaft. Umso mehr freuen wir uns, dass Marlon auch in der kommenden Saison wieder das Trikot der Black Hawks tragen wird.“ so Passau Black Hawks Geschäftsführer Kevin Dierks.

Marlon D´Acunto ist bereits voller Vorfreude auf die kommende Saison mit den Passau Black Hawks. „Ich freue mich, ein weiteres Jahr in Passau zu spielen und ich denke, dass wir ein starkes Team haben, das viel erreichen kann“. -czo

Kader – Saison 2025/26

Tor: Marco Eisenhut, Janik Engler

Verteidigung: Marlon D´Acunto,

Angriff: Andrew Schembri, René Röthke, Sascha, Maul

