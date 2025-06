Black Hawks verlÃ¤ngern mit Jonas Stern

Passau. (PM Black Hawks) Jonas Stern wird auch in der Saison 2025/26 für die Passau Black Hawks auflaufen.

Der 20-Jährige und die Habichte konnten sich auf eine Vertragsverlängerung verständigen. Stern wechselte zur Saison 2024/25 vom Deggendorfer SC in die Dreiflüsse-Stadt. In 48 Spielen konnte der Angreifer 14 Scorerpunkte (4 Tore und 10 Vorlagen) erzielen. Trotz seines jungen Alters kommt Stern bereits auf beeindruckende 174 Spiele in der Oberliga Süd. In der kommenden Saison soll Stern den nächsten Schritt in seiner Karriere machen.

„Ich freue mich sehr, weiterhin im Trikot der Black Hawks zu spielen. Mir gefällt die gesamte Organisation in Passau sehr und es wird gute Arbeit geleistet, damit sich junge Spieler optimal weiterentwickeln können. Ich freue mich darauf, endlich die Playoffs zu erreichen“, verrät Jonas Stern nach seiner Vertragsverlängerung.

Trainer Petr Bares freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit Jonas Stern: „Jonas ist ein Spieler mit viel Potenzial, der sich bereits in der vergangenen Saison gut weiterentwickelt hat. Mit seiner läuferischen Stärke und seinem positiven Charakter ist er nicht nur auf dem Eis, sondern auch in der Kabine ein wichtiger Bestandteil unseres Teams.“

„Wir freuen uns sehr, dass Jonas den eingeschlagenen Weg mit uns weitergeht und auch in der kommenden Saison das Trikot der Black Hawks tragen wird“, so Black Hawks Geschäftsführer Kevin Dierks. -czo

Kader – Saison 2025/26

Tor: Marco Eisenhut, Janik Engler

Verteidigung: Marlon D´Acunto, Thomas Nuss, Tom Horschel

Angriff: Andrew Schembri, René Röthke, Christoph Schmidt, Brendan Harrogate, Jonas Stern

