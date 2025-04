Black Hawks verabschieden Nico Joki

Passau. (PM Black Hawks) Nico Joki wird in der kommenden Saison nicht mehr im Trikot der Passau Black Hawks auflaufen.

Die Verantwortlichen der Passau Black Hawks haben nach eingehenden Analysen entschieden Nico Joki kein Vertragsangebot zu unterbreiten.

Der 29jährige Finne war zur Saison 2024/25 in die Dreiflüsse Stadt gewechselt.

Vor seinem Wechsel zu den Black Hawks war Joki in Schweden, Polen und Finnland aktiv. In der Oberliga Süd bestritt Joki für die Habichte 37 Spiele und erzielte dabei 27 Scorerpunkte. „Ich möchte mich beim Verein und allen Verantwortlichen für ihr Vertrauen bedanken, dass mir in Passau entgegengebracht wurde. Ich habe die Zeit bei den Black Hawks sehr genossen und wünsche meinen Mitspielern und allen Beteiligten alles Gute für die Zukunft“. so Joki zu seinem Abschied.

Die Passau Black Hawks bedanken sich bei Nico Joki für seinen Einsatz im Trikot der Black Hawks und wünschen für die Zukunft privat und sportlich nur das Beste. -czo

