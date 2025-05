Black Hawks verabschieden Marc Sauer

Passau. (PM Black Hawks) Der 21-jährige Marc Sauer wird in der kommenden Saison nicht mehr für die Passau Black Hawks auflaufen.

In Regensburg und Augsburg ausgebildet, sammelte Marc Sauer seine ersten Erfahrungen im Seniorenbereich beim HC Landsberg. Sauer schloss sich zur Saison 2023/24 den Habichten an und wurde schnell ein fester Bestandteil der Passauer Defensive, nachdem das Team von Verletzungssorgen und Ausfällen geplagt war. In zwei Spielzeiten absolvierte Marc Sauer 39 Spiele und erzielte dabei 3 Scorerpunkte für die Passau Black Hawks.

„Wir danken Marc für seinen Einsatz und seine Leistungsbereitschaft und wünschen ihm für die Zukunft beruflich, privat und sportlich nur das Beste“, so Trainer Petr Bares zum Abschied von Marc Sauer.

„Ich bin dankbar für die Chance, in Passau gespielt zu haben und die Eindrücke, die ich mitnehmen konnte. Zwar ist es sportlich anders gelaufen als erhofft, ich bin aber trotzdem froh, die Erfahrungen in der Oberliga gesammelt zu haben.“ verabschiedet sich Marc Sauer. -czo

Kader – Saison 2025/26

Tor: Marco Eisenhut, Janik Engler

Verteidigung: Marlon D´Acunto, Thomas Nuss , Tom Horschel

Angriff: Andrew Schembri, René Röthke, Sascha, Maul

