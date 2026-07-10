Black Hawks verabschieden Brendan Harrogate

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks und Stürmer Brendan Harrogate gehen künftig getrennte Wege.

Der 28-jährige Kanadier war vor der Saison 2025/26 von den Herne Miners in die Dreiflüssestadt gewechselt und absolvierte verletzungsbedingt nur 38 Spiele für die Habichte. Dabei kam Harrogate auf 18 Tore und 30 Vorlagen. Zur kommenden Spielzeit wird sich der Angreifer einem anderen Verein anschließen.

„Brendan war in der letzten Saison lange unser Goldhelm und hat den Fans sowie der Mannschaft viel Freude bereitet. Zur neuen Saison wird er sich einem anderen Club anschließen. Aber man sieht sich im Leben ja oft zweimal. Wir wünschen Brendan für die Zukunft viel Erfolg und vor allem Gesundheit“, sagt der sportliche Leiter Tom Horschel zum Abschied. -czo

Seine Karriere in Zahlen

Source: Brendan Harrogate @ Elite Prospects