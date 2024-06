Black Hawks stellen die Weichen fÃ¼r eine vielversprechende Zukunft

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks haben auf ihrer Jahreshauptversammlung die Weichen für die Zukunft gestellt. Die Vorstände Christian Eder, Andreas Weber...

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks haben auf ihrer Jahreshauptversammlung die Weichen für die Zukunft gestellt.

Die Vorstände Christian Eder, Andreas Weber und Michael Kapfinger begannen die Versammlung mit einem Rückblick auf die abgelaufene Saison. Dabei wurde sowohl der Spielbetrieb der ersten Mannschaft wie auch der Nachwuchsbereich genau durchleuchtet und analysiert. Trainer und sportlicher Leiter Thomas Vogl gab einen Rückblick und einen Ausblick zu der Oberliga Mannschaft der Habichte. In allen Bereich möchten und werden sich die Habichte künftig professioneller aufstellen. Eine Änderung wird die Ausgliederung der ersten Mannschaft in eine Spielbetriebs-GmbH sein. „Der Verein ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Das Volumen wird immer größer und die anfallenden Tätigkeiten sind ehrenamtlich nicht mehr zu schaffen“. so die drei Vorsitzenden einstimmig. Der Spielbetrieb und die anfallenden Aufgaben der ersten Mannschaft werden nach Gründung einer GmbH vom Verein (e.V.) zur Spielbetriebs GmbH mit einem hauptamtlichen Geschäftsführer übertragen. „Damit legen wir einen ganz wichtigen Grundstein für die Zukunft“. Den Vorständen ist es aber sehr wichtig zu betonen: „Wir bleiben weiter die Passau Black Hawks, daran wird sich nichts ändern“. Die Spielbetriebs GmbH und der Stammverein werden künftig durch einen Kooperationsvertrag aneinandergebunden sein.

Im Gesamtverein stehen die Black Hawks vor der Herausforderung, dass die Räumlichkeiten und die Infrastruktur in der Eis-Arena Passau für die vielen Kinder, Jugendlichen, Spieler und Mannschaften einfach nicht ausreichen. „Wir haben im Nachwuchsbereich das große Problem, dass wir einfach zu wenige Kabinen zur Verfügung haben. Gerade in den jüngeren Altersklassen haben wir einen enormen Zulauf. Eishockey ist definitiv eine Sportart, die in Passau und Umgebung sehr gut angenommen wird. Dazu fehlt in der Eis-Arena auch ein Kraftraum. Das sind alles Themen, die es uns aktuell nicht möglich machen, im DEB Sterne Programm den dritten Stern zu holen. Wir werden alle Möglichkeiten prüfen und wollen Verbesserungen weiter vorantreiben“. verrät Vorstand Andreas Weber.

Bei der Wahl der Vorstände haben Christian Eder und Michael Kapfinger ihren Rückzug angekündigt. Christian Eder leitete die Geschicke des Vereins seit über 25 Jahren. „Es ist an der Zeit den Stab zu übergeben. Gerade jetzt, wo der Verein dabei ist, einen großen Schritt nach vorne zu machen. Es war nicht immer leicht hier bei den Passau Black Hawks, doch die schönen Momente und die Freude auf das, was wir geschafft haben, überwiegt hier ganz klar. Ich bedanke mich bei allen Wegbegleitern und natürlich bei meiner Frau Birgit. Ohne diese Unterstützung wäre der Verein heute nicht da, wo er ist – in der Eishockey Oberliga“. Am Ende seiner Abschiedsworte ergänzt Eder noch: „Wenn jemand einen Rat oder gar Hilfe braucht, dann stehe ich mit meiner Erfahrung gerne zur Verfügung“.

Und auch Michael Kapfinger verabschiedet sich nach vier Amtsperioden aus dem aktiven Vereinstagesgeschäft. „Meine Kinder haben den Weg zu den Black Hawks für mich geebnet. Es war eine großartige Zeit als Vorstand auch in schwierigen Phasen. Die Oberliga war aus heutiger Sicht die absolut richtige Entscheidung. Jeder von uns wusste, dass wird nicht einfach werden. Die Gründung einer Spielbetriebs GmbH ist für die Zukunft eine wegweisende Entscheidung. Danke für das Vertrauen, bleibt´s gesund und den Black Hawks lange erhalten“.

Zur Neuwahl wurde von den Mitgliedern im Anschluss Andreas Weber für das Vorstandsamt vorgeschlagen. Ohne Gegenstimme wurde Andreas Weber im Amt bestätigt und wird auch in den nächsten zwei Jahren die Geschicke des e.V. leiten. „Der Nachwuchs wird weiter gestärkt und gefördert. Wir haben die letzten Jahre schon richtig viel bewegt und das soll auch künftig so bleiben. Dazu kommen professionelle Strukturen und Verantwortlichkeiten. Ich bedanke mich für das Vertrauen und freue mich auch weiter über tatkräftige Unterstützung“. -czo