Black Hawks starten gegen Erding in die Vorbereitung â€“ Felix Schwarz wechselt in die DreiflÃ¼sse Stadt

Passau. (PM Black Hawks) Auf dieses Wochenende haben sich alle im Umfeld der Passau Black Hawks gefreut!

Zum einen starten die Habichte in der Vorbereitung in den Spielbetrieb und zum anderen kehren nach gut einem Jahr die Fans und Zuschauer in die Passauer EisArena zurück! „Nach einem Jahr ohne Emotionen von den Rängen, wird das am Sonntag mit Sicherheit erst mal für Gänsehaut sorgen“. freut sich Black Hawks Vorstand Christian Eder.

Bevor es am Sonntag um 18:30 Uhr in der Passauer EisArena im Donau Pokal zum Duell mit den Eisbären Regensburg kommt, treten die Jungs von Trainer Ales Kreuzer am Freitag bei den Erding Gladiators an. Die von Ex-Black Hawks Spieler Thomas Vogl trainierten Erdinger haben bereits einige Spiele in der Vorbereitung absolviert und dürften somit Spielabläufe und Laufwege verinnerlicht haben. „In der Vorbereitung liegt für uns der Fokus darauf, dass die Mannschaft von Spiel zu Spiel sich besser findet und harmoniert. Die Ergebnisse sind dabei erst mal zweitrangig. Unser Ziel ist es zum Saisonstart auf den Punkt da zu sein“. so der sportliche Leiter Christian Zessack.

Pünktlich vor dem Start in die Vorbereitungsspiele haben die Passau Black Hawks noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Angreifer Felix Schwarz wird die Passau Black Hawks in der kommenden Saison verstärken. Der 24jährige wechselt von den Eisbären Regensburg zu den Habichten. Felix Schwarz kennt die Oberliga Süd wie die eigene Westentasche. 203 Oberliga Spiele, 29 Scorerpunkte und 76 Strafminuten stehen in der Vita des neuen Black Hawks Stürmers. Felix Schwarz trifft in Passau dabei auf seinen Bruder Aron, welcher seit der letzten Saison für die Black Hawks aktiv ist.

Tickets für das Heimspiel am Sonntag, 19.09.2021 um 18:30 Uhr im Donau Pokal gegen die Eisbären Regensburg können auf etix.com bestellt werden. Aufgrund der behördlichen Corona Auflagen wird es keine Abendkasse geben. Es gelten für den Einlass die 3G Regelungen. Weitere Details können Sie der Passau Black Hawks Homepage sowie den sozialen Medien entnehmen. -czo

Kader – Oberliga Saison 2021/22

Tor: Raphael Fössinger, Menno Bergmeister, Nico Pertuch (FL)

Verteidigung: Manuel Malzer, Florian Lehner, Aron Schwarz, Marcel Pfänder, Fabio Frick, Jakob Raul, Fabian Belendir (FL), Alessandro Schmidbauer (FL), Michael Brunner (FL)

Angriff: Jeff Smith (TK), Anders Poulsen (TK), Michael Franz, Jonas Franz, Elias Rott, Levin Vöst, Niklas Pill, Lukas Brummer, Sergej Janzen, Robin Deuschl, Santeri Ovaska, Felix Schwarz, Moritz Serikow (FL), Julian Elsberger (FL)