Black Hawks rupfen die Falken: Passau feiert 4:2 Sieg

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks haben am Sonntag Abend den Tabellenführer aus Heilbronn in der Eis-Arena Passau empfangen.

706 Zuschauer sahen in einem bis zum Schluss sehr spannenden Spiel einen 4:2 Sieg der Passau Black Hawks. Das letztjährige DEL2 Team aus Heilbronn kam nach einem 12:0 Auftaktsieg am Freitag gegen Altmeister EV Füssen als Tabellenführer in die Dreiflüsse Stadt. Die Gäste gingen somit als großer Favorit in die Partie.

Genau wie schon am Freitag fanden die Habichte gut ins Spiel und störten die Falken immer wieder früh am Aufbau. Jakub Cizek hätte mit einem Alleingang seine Farben bereits früh in Führung schießen können. Ein Powerplay konnten die Habichte nach gut fünf Minuten nicht nutzen. Mit zunehmender Spieldauer wurden die Heilbronner Falken immer stärker. In der vierzehnten Spielminute erzielten die Gäste in einer Druckphase den 0:1 Führungstreffer. Im Anschluss hatten auch die Habichte durch Benedikt Böhm und Jakub Cizek noch zwei gute Einschussmöglichkeiten im ersten Drittel.

Das zweite Drittel begann mit einer fünfminütigen Verspätung. Die Netzwerkverbindung in der Eis-Arena versagte ihren Dienst, sodass die Stadionuhr auf der LED Leinwand nicht mehr genutzt werden konnte. Die Mannschaft der Habichte lies sich davon aber nicht beindrucken. Im zweiten Drittel starten die Habichte schnell mit einer Großchance im Powerplay. Liam Blackburn konnte die Scheibe aber nicht im Gäste Tor unterbringen. Im Gegenzug erhöhte Heilbronn auf 0:2. Die Habichte ließen sich aber keinesfalls hängen und erkämpften sich durch Santeri Ovaska den 1:2 Anschlusstreffer. Kurz vor Ende des Drittels konnte Liam Blackburn eine schöne Kombination zum vielumjubelten 2:2 Ausgleich abschießen. In der letzten Minute des Mittelabschnitts wurde es dann vor dem Black Hawks Tor noch mal hitzig. Obwohl Black Hawks Goalie Schedlbauer angegangen wurde, musste nur Black Hawks Verteidiger Daniel Maul auf die Strafbank.

So starteten die Habichte mit einem Mann weniger auf dem Eis in das Schlussdrittel. Die Passauer Spieler warfen sich in jeden Schuss und nahmen auch diese Unterzahl Situation von der Uhr. Kurz darauf stand die Eis-Arena dann so richtig Kopf. Nikolas Sauer nutze einen individuellen Fehler in der Gästeverteidigung und netzte zur 3:2 Führung für die Black Hawks ein. In Folge kämpften die Habichte weiter um jede Scheibe. Und auch wenn die Falken weiter kräftig Druck machten, war spätestens beim glänzend aufgelegten Christoph Schedlbauer im Passauer Tor Schluss. Den Endstand setzte Liam Blackburn mit seinem Schuss ins verwaiste Heilbronner Tor zum 4:2 Endstand.

„Die Mannschaft hat heute stark gekämpft und alles gegeben. Heute haben wir die kleinen Dinge richtig gemacht und viele Schüsse geblockt. Wir haben gegen eine sehr starke Heilbronner Mannschaft gewonnen. Gratulation an meine Mannschaft zu diesem Erfolg“. so die Analyse von Black Hawks Coach Thomas Vogl.

Am Dienstag um 18:30 Uhr steht für die Black Hawks gleich das nächste schwere Heimspiel auf dem Programm. In der Eis-Arena empfangen die Habichte DEL2 Absteiger Bayreuth Tigers. Und da wollen die Dreiflüsse Städter die nächste große Mannschaft so richtig ärgern und die Punkte in der Eis-Arena behalten. Tickets sind auf ETIX.com erhältlich sowie ab 17:30 Uhr an der Abendkasse. -czo

Heimspiel am Tag der deutschen Einheit: Ex-DEL2 Team

Bayreuth zu Gast in Passau

Die Passau Black Hawks möchten nach dem fulminanten 4:2 Heimerfolg gegen die Heilbronner Falken bereits am Dienstag um 18:30 Uhr nachlegen. Die Aufgabe dürfte aber keinesfalls einfacher werden. Zu Gast ist der letztjährige DEL2 Club aus Bayreuth in der Eis-Arena Passau. Die Tigers sind mit zwei Niederlagen gegen Deggendorf und Memmingen in die Saison gestartet. Um keinen kompletten Fehlstart hinzulegen sind die Bayreuth Tigers in Passau eigentlich bereits zum punkten verdammt. Mit Blick auf den Kader sind die Tigers bei ihrem Gastspiel am Dienstag in Passau der Favorit. Klangvolle Namen wie Steffen Tölzer oder Andree Hult zieren den Bayreuther Kader. Dazu steht mit Brett Schäfer auch ein ehemaliger Black Hawks Spieler im Aufgebot der Franken.

Die Habichte haben aber gegen Heilbronn eindrucksvoll gezeigt, was mit einer geschlossenen Mannschaftleistung möglich ist. „Jeder hat für jeden gekämpft, hat die Schüsse geblockt und sich in den Dienst der Mannschaft gestellt. Wenn wir so auftreten haben wir auch gegen Bayreuth eine gute Chance.“ so Vorstand Christian Eder. Black Hawks Trainer Thomas Vogl wird auch gegen Bayreuth diese Einstellung seiner Mannschaft wieder einfordern. „Wir gehen in jedes Spiel um dieses zu gewinnen. Bayreuth hat eine starke Mannschaft und viel Erfahrung. Da müssen wir wieder an unsere Grenze gehen.“

Einen Unterschied haben am Sonntag beim Heimerfolg gegen Heilbronn auch die lautstarken Passauer Fans gemacht. Wie eine Wand stand der Fanblock auch nach dem 0:2 Rückstand hinter der Mannschaft. „So eine Kulisse hilft der Mannschaft enorm. Da hat es jede Mannschaft dann schwer in der Eis-Arena zu spielen“. wissen die Verantwortlichen und hoffen auch gegen Bayreuth auf eine gut besuchte Eis-Arena.

Tickets für das Heimspiel am Dienstag, 03.10.2023 um 18:30 Uhr gegen die Bayreuth Tigers sind Online auf ETIX.com erhältlich. Die Abendkasse öffnet um 17:30 Uhr. Das Spiel wird außerdem auf SpradeTV übertragen. -czo

