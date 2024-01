Black Hawks mÃ¼ssen sich mit einem kleinen Kader dem EC Peiting geschlagen geben

Artikel anhören Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks mussten sich am Sonntagabend beim EC Peiting mit 5:2 geschlagen geben. Nach dem spannenden...

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks mussten sich am Sonntagabend beim EC Peiting mit 5:2 geschlagen geben.

Nach dem spannenden und umkämpften 6:4 Heimerfolg gegen die Tölzer Löwen wollten die Habichte im Rennen um die Pre-Playoffs in Peiting nachlegen. Die Vorzeichen waren aber bereits vor der Partie nicht optimal. Neben den verletzten Jakub Cizek, Santeri Ovaska und Tim Schlauderer stand krankheitsbedingt Kapitän Marc Zajic auch nicht zur Verfügung. Somit konnte Trainer Thomas Vogl nur 14 Feldspieler aufbieten. Die Gastgeber – ebenfalls mit nur 15 Feldspielern im Kader – starteten effektiv in die Partie. Zwar erspielten sich die Habichte gute Einschussmöglichkeiten, die Tore machte aber der EC Peiting. Zum Ende des ersten Drittels lagen die Habichte mit 3:0 in Rückstand. Der zweite Abschnitt endete torlos. Im letzten Drittel konnte Arturs Sevcenko für die Black Hawks verkürzen. Die Gastgeber legten aber zwei schnelle Tore nach. Till Michl markierte mit seinem Tor den 5:2 Endstand. Die Habichte konnten die vielen Ausfälle und das Fehlen der Förderlizenzspieler im Endeffekt nicht kompensieren. Dazu ist der Spielermarkt leer, sodass auch für den abgewanderten Sergej Janzen noch kein Ersatz verpflichtet werden konnte.

Trainer Thomas Vogl sprach auf der Pressekonferenz nach dem Spiel über den ohnehin kleinen Kader der Dreiflüsse Städter und die Auswirkung der Turniere der DEB U-Mannschaften: „Wir hatten jetzt das dritte Spiel innerhalb fünf Tagen. Es hat uns heute einfach die Kraft gefehlt. Genau so ging es uns bereits zuletzt Mitte Dezember. Wir haben einen kleinen Kader und mussten heute zusätzlich auf die Förderlizenzspieler aus Landshut verzichten, da diese erst bei der U-20 Weltmeisterschaft und jetzt beim U-18 Turnier im Einsatz sind. Die Oberliga gilt als Ausbildungsliga und da ist der Oberliga Spielplan mit Blick auf diese Turniere einfach unglücklich. Das sollte man in Zukunft für die Vereine besser gestalten“.

Peiting Trainer Ty Morris plagen die gleichen Probleme: „Ich gebe Thomas hier komplett recht“.

Die Passau Black Hawks werden unter der Woche auf Regenerationstraining setzen, ehe es am Freitag zum Auswärtsspiel bei den Heilbronner Falken kommt. Am Sonntag empfangen die Habichte die Bayreuth Tigers in der Eis- Arena Passau. Tickets sind Online auf ETIX.com erhältlich. -czo