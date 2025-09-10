Black Hawks mit starker Leistung bei Niederlage gegen DEL2 Club Regensburg

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks haben am Dienstagabend DEL2 Club Eisbären Regensburg vor 677 Zuschauer empfangen.

Nach zwei Testspiel erfolgen gegen Pisek und Amberg mussten sich die Habichte in einem kurzweiligen Eishockeyspiel dem Favoriten aus Regensburg knapp mit 3:4 geschlagen geben.

Die Black Hawks starteten druckvoll in die Partie und gingen nach knapp zwei Minuten durch einen Treffer von Zack Nazzarett mit 1:0 in Führung. In Folge lieferten sich die Mannschaften ein Duell auf Augenhöhe. Fünf Minuten vor Ende des ersten Drittel glichen die Gäste durch Aleandro Angaran zum 1:1 aus.

Die Habichte noch geschockt von dem Gegentreffer kassierten nur eine Minute später das 1:2 durch Yuma Grimm. Andrew Schembri hätte fast noch Ausgleich zum 2:2 erzielt, scheiterte aber an der Querlatte.

In den zweiten Abschnitt starteten die Black Hawks mit zwei Mann mehr auf dem Eis. Die Regensburger verteidigten die Unterzahlsituation und blieben schadlos. Eine erneute Überzahl konnten die Black Hawks in Person von Zack Nazzarett zum 2:2 Ausgleich nutzen. Die erste Strafzeit gegen die Habichte blieb ohne nennenswerte Einschussmöglichkeit für die Eisbären. Mitte des zweiten Drittel konnten die Gäste durch Pascal Aquin – erneut mit einem Mann mehr auf dem Eis – mit 2:3 in Führung gehen. Das Glück blieb den Habichten weiter verwehrt. Brendan Harrogate traf bei einem schnellen Vorstoß nur den Pfosten. Im Gegenzug erzielte Regensburgs Kapitän Nicola Gajovsky den Treffer zum 2:4. Den erneuten Anschlusstreffer durch Zack Nazzarett verhinderte in der letzten Spielminute des zweiten Drittels erneut der Pfosten.

Im Schlussdrittel boten die Habichte dem DEL2 Club aus Regensburg weiter Paroli. Alexander Biberger traf zum fünften Mal an diesem Abend den Pfosten. Eine Minute vor Ende Partie erzielt Leo Mössinger für die Passau Black Hawks den 3:4 Anschlusstreffer. Ein weiterer Treffer sollte der Mannschaft von Trainer Petr Bares nicht mehr gelingen.

„Wir haben gut zusammengespielt und uns viele Chancen erarbeitet. Einige Situationen sind nicht zu unseren Gunsten gelaufen, aber insgesamt war es ein starkes Spiel, das wir am Ende auch hätten gewinnen können“, erklärt Doppel-Torschütze Zack Nazzarett. „Bei meinen Toren hatte ich viel Glück – Buster hat mir zwei großartige Pässe aufgelegt, und ich musste am Ende nur noch an der richtigen Stelle stehen.“

Die Passau Black Hawks haben sich in der Partie gegen den DEL2 Club aus Regensburg teuer verkauft und zeigen in der kurzen Vorbereitung auf die kommende Oberliga Saison die nächsten Entwicklungsschritte. Am Freitag empfangen die Habichte in der Eis-Arena Passau dann den tschechischen Drittligisten ICH Pisek zum nächsten Vorbereitungsspiel. -czo