Black Hawks mit starkem 6:2 Sieg in Stuttgart

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks konnten am Freitagabend ihre Auswärtspartie bei den Stuttgart Rebels souverän mit 6:2 gewinnen.

Die Habichte überzeugten mit einer guten Defensivleistung und waren im Abschluss effizient. Andrew Schembri und Nikolas Sauer brachten die Habichte im ersten Drittel mit 2:0 in Führung. Im zweiten Drittel konnte Kapitän René Röthke auf 3:0 erhöhen.

Stuttgart konnte mit einem abgefälschten Schuss durch Matt Pistilli auf 3:1 verkürzen. Im Schlussdrittel war erneut Nikolas Sauer erfolgreich und stellte auf 4:1. Der Stuttgarter Julian Wäser sorgte mit seinem Treffer zum 4:2 noch mal für etwas Spannung. Doch die Hoffnung der Gastgeber währte nur kurz. Arturs Sevcenko machte mit seinem Doppelpack den Endstand zum 6:2 perfekt. Die Passau Black Hawks haben nach dem Auswärtssieg in Stuttgart nun 15 Punkte auf dem Konto und stehen auf dem siebten Platz der Oberliga Süd Tabelle.

Am Sonntag kommt es in der Eis-Arena Passau dann zum Duell mit dem EC Peiting – einem direkten Konkurrenten um die Playoff-Ränge. Die Oberbayern konnten am gestrigen Freitag ihr Heimspiel in einer spannenden Partie gegen den SC Riessersee mit 6:5 gewinnen. Dabei drehten der EC Peiting einen drei Tore Rückstand und erzielte 41 Sekunden vor Ende der Partie den Siegtreffer.

Die Habichte sind also gewarnt und wissen um die schwere der Aufgabe. „Gegen Peiting ist es immer sehr unangenehm zu spielen.“ weiß Trainer Thomas Vogl. „Mit den Fans im Rücken wollen wir am Sonntag unser Heimspiel gewinnen und die Heimserie ausbauen.“ so Black Hawks Geschäftsführer Kevin Dierks.

Tickets für das Heimspiel findet am Sonntag, 27.10.2024 gegen den EC Peiting um 18 Uhr sind Online auf ETIX.com erhältlich. Die Abendkasse öffnet um 17 Uhr. Aufgrund der anstehenden Herbstferien rechnen die Verantwortlichen der Passau Black Hawks mit einer gut gefüllten Eis-Arena. Es wird daher empfohlen die Tickets im Vorverkauf zu erwerben. -czo

