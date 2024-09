Black Hawks mit perfekten Start in die Saison

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks konnten am Freitagabend ihr Auftaktspiel zur neuen Oberliga Saison in der Eis-Arena Passau vor 783 Zuschauer...

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks konnten am Freitagabend ihr Auftaktspiel zur neuen Oberliga Saison in der Eis-Arena Passau vor 783 Zuschauer gegen den SC Riessersee mit 3:1 gewinnen.

Die Habichte kamen aggressiv aus der Kabine und setzten den SC Riessersee früh unter Druck und konnten somit den Spielaufbau der Gäste entscheidend stören. Generell lieferte die gesamte Mannschaft an diesem Abend eine gute Defensivleistung ab. Das erste Saisonstor erzielte Kapitän René Röthke in der achten Spielminute. Die Habichte nutzten eine Überzahlsituation zur verdienten Passauer Führung.

Im zweiten Drittel gaben weiter die Black Hawks den Ton an und bestimmten die Partie. Jonas Stern und Nicolas Sauer erzielten völlig verdient die 3:0 Führung für die Hausherren.

Im Schlussdrittel machten die Gäste dann noch mal mächtig Druck, scheiterten aber am hervorragend aufgelegten Marco Eisenhut im Passauer Tor. Lediglich kurz vor Ende der Partie war auch Eisenhut machtlos. Thomas Fergus gelang der Treffer zum 3:1 Endstand.

„Das ist einfach eine ganz andere Mannschaft als in der vergangenen Saison. Wir hatten heute vier Reihen zur Verfügung und

unsere jungen Wilden haben heute viel Dampf gemacht. Das war eine sehr gute Leistung der kompletten Mannschaft mit einem überragenden Marco Eisenhut im Tor“. so die Analyse vom Black Hawks Trainer Thomas Vogl.

Am Sonntag reisen die Habichte zur Auswärtspartie zu den Memmingen Indians. Das nächste Heimspiel findet am Sonntag, 29. September um 18 Uhr in der Eis-Arena Passau gegen die Lindau Islanders statt. Tickets sind Online auf ETIX.com erhältlich. -czo