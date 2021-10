Black Hawks mit Niederlage in Memmingen â€“ Wichtiges Duell am Freitag gegen Landsberg

Passau. (PM Black Hawks) Die Punkte Serie der Passau Black Hawks ist am Sonntagabend bei den Memmingen Indians gerissen. Zuletzt hatten die Black Hawks...

Zuletzt hatten die Black Hawks in vier Spielen in Folge Punkte – auch gegen die Top Teams aus Rosenheim und Deggendorf – holen können. In Memmingen musste sich die Kreuzer Truppe allerdings mit 4:1 geschlagen geben. Die Führung der Indians konnte Santeri Ovaska noch im ersten Drittel in Überzahl ausgleichen. Im zweiten Drittel stemmten sich die Black Hawks lange Zeit gegen die spielfreudigen Indians. Fünf Minuten im zweiten Drittel besiegelten dann aber die Niederlage der Dreiflüsse Städter. Gleich dreimal liefen die Indians alleine auf das von Raphael Fössinger gehütete Tor zu. Dreimal durften die Hausherren im Anschluss jubeln. In diesen fünf Minuten zeigten sich die Black Hawks konfus und unorganisiert in der Rückwärtsbewegung. Im Schlussdrittel gelang keiner der beiden Mannschaften mehr ein Tor. Einig ist sich die sportliche Leitung mit Blick auf die entscheidenden fünf Minuten. „Solche Fehler sollen natürlich nicht passieren. Wir müssen das analysieren und daraus lernen. Und lieber passieren drei Fehler in einem Spiel, als jeweils ein Fehler in drei Spielen“.

Genau diese Fehler wollen die Passau Black Hawks bei den Trainingseinheiten unter der Woche abstellen. Am Freitag steht den Habichten in der Passauer EisArena nämlich ein heißes Duell mit den Landsberg Riverkings bevor. Beide Mannschaften sind mit fünf Punkten direkte Tabellennachbarn und können sich mit einem Sieg jeweils von der anderen Mannschaft etwas absetzen. Tickets für das Duell gegen Landsberg können bereits auf ETIX bestellt werden. -czo