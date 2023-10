Black Hawks mit Niederlage beim EV FÃ¼ssen

Artikel anhören Passau. (PM Black Hawks) Am Sonntagabend mussten sich die Passau Black Hawks beim EV Füssen vor 822 Zuschauern mit 5:1 geschlagen geben....

Passau. (PM Black Hawks) Am Sonntagabend mussten sich die Passau Black Hawks beim EV Füssen vor 822 Zuschauern mit 5:1 geschlagen geben.

Die Habichte wollten nach dem 6:3 Heimerfolg vom Freitag gegen die Tölzer Löwen unbedingt nachlegen. Im ersten Drittel konnte die Habichte durch Jakub Cizek mit 0:1 in Führung gehen. Der EV Füssen erspielte sich einige gute Chancen und scheiterte jeweils am gut aufgelegten Raphael Fössinger im Passauer Tor. Im zweiten Drittel hatten die Habichte ihrerseits mehrere hochkarätige Möglichkeiten und hätten den Vorsprung ausbauen können, wenn nicht gar müssen. So waren es aber die Hausherren die eine Chance zum 1:1 Ausgleich verwerten konnten. Im dritten Drittel legten die Hausherren nach und gingen kurz nach Wiederanpfiff in Führung. Im Anschluss nutze der EV Füssen eine Passauer Strafzeit zum nächsten Treffer. Der Altmeister machte weiter Druck und konnte sogar Mitte des letzten Abschnitts auf 4:1 erhöhen. Ein Empty-Net-Goal sorgte für den Endstand von 5:1.

„Im ersten Drittel gehen wir in Führung und hatten dann das Glück auf unserer Seite. Wir hatten im zweiten Drittel dann die Chance zwei, drei weitere Tore zu erzielen und haben unsere Chancen nicht gemacht. Da müssen wir den Sack zumachen mit einem Alleingang und einer drei auf eins Situation. Im letzten Drittel bekommen wir dann mehrere dumme Strafen, da müssen wir einfach cleverer sein. Füssen hat einfach im letzten Drittel seine Chancen genutzt“. so Trainer Thomas Vogl nach dem Spiel.

Am kommenden Freitag hat die Mannschaft von Coach Thomas Vogl spielfrei. Das nächste Spiel absolvieren die Passau Black Hawks dann am Sonntag beim ungeschlagenen Tabellenführer Blue Devils Weiden. Die Oberpfälzer haben aus 9 Spielen die vollen 27 Punkte holen können.

Das nächste Heimspiel der Black Hawks findet am Feiertag, den 01.11. um 18:30 Uhr gegen den SC Riessersee statt. Die Passau Black Hawks empfehlen die Tickets frühzeitig auf ETIX.com zu erwerben. -czo

