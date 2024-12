Black Hawks mit knapper Niederlage gegen Peiting

Passau. (PM EHF) Die Passau Black mussten sich am Sonntag beim EC Peiting mit 3:2 geschlagen geben. Beginnen wir mit einem kurzen Rückblick: Bereits...

Passau. (PM EHF) Die Passau Black mussten sich am Sonntag beim EC Peiting mit 3:2 geschlagen geben.

Beginnen wir mit einem kurzen Rückblick: Bereits am Freitag im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten Memmingen waren die Habichte drauf und dran drei Punkte einzufahren. Mit Moral und Charakter kämpften sich die Black Hawks nach einem zwei Tore Rückstand zurück in die Partie und führten zwei Minuten vor Ende der Partie mit 4:3 gegen die Indians. Zwei Strafzeiten brachten dann die Wende für die Gäste. So mussten sich die Passau Black Hawks dem Favoriten mit 4:5 nach Verlängerung geschlagen geben.

Am Sonntagabend in Peiting gelang den Black Hawks der schnelle Führungstreffer. Carter Popoff vollstreckte zur Führung für die Dreiflüsse Städter. Den Ausgleich erzielten die Gastgeber durch Liga Topscorer Brassard in Überzahl. Black Hawks Verteidiger Nico Joki verbüßte gerade eine Strafe wegen Haltens. Und auch beim Peitinger Führungstreffer zum 2:1 – erneut durch Felix Brassard – saß ein Passauer Spieler auf der Strafbank. Im zweiten Drittel nutzte Niklas Zeilbeck einen Fehler der Peitinger Defensive zum 2:2 Ausgleich für die Black Hawks. Zwei Minuten später gelang den Hausherren durch Thomas Heger der Treffer zum 3:2 Endstand. Im Schlussdrittel konnten beide Mannschaften keine weiteren Tore mehr erzielen. „Im ersten Drittel kassieren wir zwei Tore in eigener Unterzahl. Wir wussten um die Gefährlichkeit von Felix Brassard und haben uns vorgenommen nahe an ihm dran zu sein. Es ist sehr ärgerlich, wenn man vor dem Spiel über diese Dinge redet, und dann wird das im Spiel nicht umgesetzt. Wir erzielen dann im zweiten Drittel den schnellen Ausgleich. Fast

im Gegenzug kassieren wir dann wieder das Gegentor. Im letzten Drittel waren Chancen auf beiden Seiten da. Wir haben es nicht geschafft, dieses Spiel auf unsere Seite zu ziehen. Wir haben heute kein schlechtes Auswärtsspiel gemacht, in unserer Situation müssen wir hier einen Punkt mitnehmen. Da kann ich jetzt nicht zufrieden sein. Ein Punkt am Wochenende ist einfach zu wenig.“ so das Fazit von Black Hawks Trainer Thomas Vogl.

Das nächste Heimspiel absolvieren die Passau Black Hawks am Freitag, 06.12.2024 um 19:30 Uhr gegen die Stuttgart Rebels. Tickets sind Online unter etix.com erhältlich. -czo

