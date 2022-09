Black Hawks mit knapper Niederlage beim HC Klattau

Die Passau Black Hawks haben ihr Vorbereitungsspiel am Sonntag beim HC Klattau mit 6:4 verloren. Die Verantwortlichen zeigten sich nach der Partie trotzdem zufrieden....

Die Passau Black Hawks haben ihr Vorbereitungsspiel am Sonntag beim HC Klattau mit 6:4 verloren.

Die Verantwortlichen zeigten sich nach der Partie trotzdem zufrieden. „Unsere Mannschaft hat auch heute wieder gezeigt das viel Potential in ihr steckt. Das war ein ermutigendes erstes Testspiel Wochenende mit vielen guten Ansätzen“. sagt Vorstand Christian Eder nach den Partien gegen Pisek (6:3 Heimerfolg am Freitag) und Klattau. Für den tschechischen Drittligisten HC Klattau war das Spiel gegen die Black Hawks bereits das siebte Vorbereitungsspiel. Dementsprechend druckvoll und eingespielt kamen die Gastgeber auch aus der Kabine. Den ersten Treffer der Partie erzielten allerdings dann die Habichte. Maximilian Kolesnikov brachte die Dreiflüsse Städter überraschend in Führung. Die Passauer Führung konnte der HC Klattau aber schnell egalisieren und binnen drei Minuten war die Partie gedreht. Im zweiten Drittel erzielte Verteidiger Zack Dybowski den Ausgleich zum 2:2 für die Black Hawks. Am Ende des Mitteldrittels stand es dann allerdings 4:2 für Klattau. Insbesondere im Powerplay zeigten sich die Gastgeber eingespielt und abgeklärt. „Da merkt man einfach, dass Klattau schon viel weiter ist in der Vorbereitung“. Ins letzte Drittel starteten die Habichte dann richtig stark. Jakub Cizek konnte mit einem Doppelpack den Ausgleich für Passau erzielen. Doch ein Treffer bei vier gegen vier Mann auf dem Eis sowie ein weiteres Tor bei Überzahl sorgten für den Endstand von 6:4 für den HC Klattau.

Bereits am Freitag um 19:30 Uhr steht das nächste Spiel in der Saisonvorbereitung auf dem Plan. Der Deggendorfer SC ist zu Gast in der Eis-Arena Passau. „Ein Derby in der Vorbereitung ist natürlich eine tolle Sache für unsere Fans. Da dürfte es dann auch so richtig laut werden in der Passauer Eis-Arena“. freut sich Pressesprecher Oliver Czapko auf die Partie. Tickets für das Heimspiel gegen den Deggendorfer SC gibt es Online auf ETIX.com.

Statistik:

HC Klattau – Passau Black Hawks

0:1 (10:24) Kolesnikov (Cizek/Bitomsky) 1:1 (11:13) Zenisek (Adamec), 2:1 (13:00) Denisek (Cech), 2:2 (22:17) Dybowski (Popoff), 3:2 (24:25) Zenisek (Adamec/Panek) PP1, 4:2 (38:17) Roubal (Benisek), 4:3 (41:21) Cizek, 4:4 (44:45) Cizek (Dybowski) PP1, 5:4 (56:00) Roubal (Zich/Kvasnicka), 6:4 (59:03) Zenisek (Kvasnicka/Adamec) PP1