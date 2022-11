Black Hawks mit Heimsieg gegen den EHC Klostersee

Passau. (PM Black Hawks) Die 675 Zuschauer in der Eis-Arena Passau verfolgten am Freitag den hart umkämpften 3:2 Sieg der Passau Black Hawks gegen...

Passau. (PM Black Hawks) Die 675 Zuschauer in der Eis-Arena Passau verfolgten am Freitag den hart umkämpften 3:2 Sieg der Passau Black Hawks gegen den EHC Klostersee.

Der Aufsteiger aus der Münchner Vorstadt war der erwartet schwere und vor allem unangenehme Gegner für die Habichte. Bereits nach zwei Minuten konnte die Gäste die 0:1 Führung in Überzahl bejubeln. Jakub Cizek gelang nach einem Black Out der Grafinger Hintermannschaft der sehenswerte Ausgleichstreffer. Kurz vor Ende des ersten Drittels verteilten dann auch die Habichte Geschenke. Ein Pass der Black Hawks Defensive landete direkt bei Marc Bosecker. Dieser lies Black Hawks Goalie Raphael Fössinger keine Chance und brachte somit erneut die Gäste in Führung.

Im zweiten Drittel machten die Habichte dann richtig Druck und erspielten sich zahlreiche Möglichkeiten. Jakub Bitomsky netzte in der 35. Spielminute zum 2:2 Ausgleich ein. Und es kam sogar noch besser für die Black Hawks und deren Anhänger. Nicht mal zwei Minuten später schob Brett Schäfer aus dem Gewühl zur 3:2 Führung für die Hausherren ein. Im Schlussdrittel verteidigten die Habichte ihre Führung geschickt und konnten am Ende einen verdienten Heimerfolg feiern.

„Wir haben heute wichtige drei Punkte geholt. Im ersten Drittel waren wir etwas übermotiviert und haben dann zwei Tore kassiert. Beide Mannschaften haben heute Geschenke verteilt. Am Ende haben wir das Spiel verdient gewonnen. Glückwunsch an meine Mannschaft“. so die Analyse von Trainer Petr Bares auf der Pressekonferenz nach dem Spiel.

Bereits am Mittwoch steht für die Black Hawks dann das wichtige Auswärtsspiel beim HC Landsberg auf dem Programm. Ein weiterer Sieg gegen einen direkten Kontrahenten um die Play Off Plätze wäre im wahrsten Sinne des Wortes „Gold wert“. -czo