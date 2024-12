Black Hawks mit 2:0 Heimerfolg Ã¼ber die TÃ¶lzer LÃ¶wen

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks haben ihr erstes Spiel in der „englischen Woche“ gegen die Tölzer Löwen in der Eis-Arena Passau...

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks haben ihr erstes Spiel in der „englischen Woche“ gegen die Tölzer Löwen in der Eis-Arena Passau vor 324 Zuschauern mit 2:0 gewonnen.

Nach vier Niederlagen am Stück, holten die Habichte ganz wichtige drei Punkte im Kampf um die Pre-Playoff Ränge. Vor der Partie gab es erst mal einige Hiobsbotschaften für Trainer Thomas Vogl. Das Lazarett der Habichte füllt sich langsam immer mehr. Bei Benedikt Böhm ist die alte Verletzung wieder aufgebrochen. Der Angreifer wird den Black Hawks mehrere Wochen fehlen. Marc Sauer meldete sich mit einer Unterkörperverletzung ab und wird den Habichten ebenfalls auf unbestimmte Zeit fehlen. Dazu konnte auch Import-Verteidiger Nico Joki gegen die Tölzer Löwen verletzungsbedingt nicht antreten. Verstärkt mit den Förderlizenzspielern Finn Serikow und Aleandro Angaran gingen die Black Hawks in die Partie. Und genau jener Aleandro Angaran von den Eisbären Regensburg netzte mit einem großartigen Rückhandschuss zur 1:0 Führung für die Hausherren ein.

Im Mitteldrittel machten die Tölzer Löwen gehörig Druck und drängten auf den Ausgleich. Eine stabile Passauer Verteidigung und einer überragender Marco Eisenhut verhinderten den Ausgleichstreffer.

Im letzten Drittel entwickelt sich eine extrem spannende Partie. Die Oberbayern machten weiter das Spiel und kamen mehrmals gefährlich vor Black Hawks Goalie Marco Eisenhut zum Abschluss. Die Habichte standen weiter gut in der Defensive und setzten ihrerseits auf gefährliche Konter. Den Schlusspunkt setzte dreizehn Sekunden vor Ende Carter Popoff mit einem Empty-Net-Goal zum 2:0 Endstand. Der Fels in der Brandung war an diesem Abend Marco Eisenhut der einen Shut-Out feiern durfte und gleich 40 Schüsse entschärfen konnte.

„Meine Mannschaft hat heute fast das ganze Spiel, dass umgesetzt was wir spielen wollten. Wir haben im ersten Drittel einige Chancen aus dem Slot zugelassen. Ansonsten haben recht gut verteidigt. Mir war es wichtig, dass wir nicht gleich zu Beginn des Spiels wieder Gegentore bekommen. Dazu sind wir heute von der Strafbank weggeblieben. Man muss auch mal ein Spiel in der Defensive gewinnen. Danke an mein Team, dass wir heute alle an einem Strang gezogen haben.“ so die Analyse von Black Hawks Trainer Thomas Vogl.

Das nächste Heimspiel steht bereits am kommenden Freitag auf dem Spielplan.

Die Habichte laden am Freitag zum „Tag der Vereine“. Zu Gast in der Eis-Arena Passau ist dann der EV Lindau. Der nächste direkte Konkurrent um die Pre- Playoff Plätze. Tickets sind online auf etix.com erhältlich. – czo

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV