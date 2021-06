Black Hawks landen Transfercoup! Anders Poulsen verstÃ¤rkt die Passau Black Hawks

Passau. (PM Black Hawks) Nationalmannschaft, 1. Liga, Champions Hockey League, Continental Cup und Pokal! In all diesen Wettbewerben war Black Hawks Neuzugang Anders Poulsen...

Der 30ig jährige Däne wechselt vom Erstliga Club Herning Blue Fox zu den Black Hawks in die Dreiflüsse Stadt. Poulsen kann sowohl als Center als auch als Außenstürmer auflaufen. Der technisch starke Angreifer besetzt dem US-Amerikaner Jeff Smith die zweite Kontingentspielerstelle im Kader der Habichte.

Poulsen hat in der dänischen ersten Liga insgesamt 286 Spiele absolviert und dabei 183 Scorerpunkte gesammelt. Dazu kommen Einsätze in der Nationalmannschaft (40), der Champions Hockey League (6) und dem Continental Cup (6). Dazu kommen außerdem 118 Spiele in der schwedischen Allsvenskan Liga.

„Wir können uns freuen einen Spieler mit dem Kaliber wie Anders Poulsen in der kommenden Saison in Passau spielen zu sehen. Die Fans und Zuschauer dürfen sich auf einen technisch starken Angreifer mit viel Erfahrung freuen. Anders ist ein absoluter Leader und kann auf dem Eis den Unterschied machen“. freut sich Christian Zessack über die Verpflichtung. Der sportliche Leiter der Passau Black Hawks hat sich bei der Suche nach dem zweiten Kontingentspieler bewusst Zeit gelassen. „Wir haben den Markt ausgiebig sondiert und beobachtet. Es war uns wichtig, diese Stelle im Kader mit der höchstmöglichen Qualität zu besetzen. Das ist uns mit der Verpflichtung von Anders Poulsen definitiv gelungen“. -czo

Kader – Oberliga Saison 2021/22:

Tor: Raphael Fössinger

Verteidigung: Manuel Malzer, Lukas Stettmer, Florian Lehner, Aron Schwarz, Marcel Pfänder

Angriff: Jeff Smith (TK), Anders Poulsen (TK), Michael Franz, Jonas Franz, Elias Rott, Levin Vöst, Niklas Pill, Lukas Brummer, Sergej Janzen