Black Hawks kÃ¶nnen Verletzungen nicht kompensieren!

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks mussten sich am Wochenende den Bayreuth Tigers (9:2) und dem SC Riessersee (1:3) geschlagen geben.

Die Dreiflüsse Städter mussten in beiden Spielen auf wichtige und vor allem erfahrene Leistungsträger verzichten. Kurzfristig meldeten sich Andrew Schembri und Moritz Serikow vor der Partie am Freitag in Bayreuth ab. Dazu kamen mit David Seidl (3 Monate Ausfallzeit) und Jakub Cizek (Rückkehr unbekannt) zwei Spieler die länger ausfallen werden. Bei Benedikt Böhm ist eine Rückkehr in den Kader nach der Deutschland Cup Pause möglich. Thomas Nuss wird den Habichten nach einer Matchstrafe für fünf Spiele fehlen.

Die Ausfälle der erfahrenen Eishockey Cracks konnten die Habichte in beiden Spielen am vergangenen Wochenende nicht kompensieren und blieben somit ohne Punkte. „Ich bin mit den zwei Spielen von diesem Wochenende nicht zufrieden. Wir haben in beiden Spielen nicht zu unserem Spiel gefunden und konnten nicht umsetzen, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben eine sehr junge Mannschaft und können erfahrene Spieler wie Andrew Schembri, David Seidl oder auch Bene Böhm nicht so einfach ersetzen. Wir werden die Pause jetzt nutzen, um die ersten vierzehn Spieltage zu analysieren und daraus auf allen Ebenen zu lernen. Generell ist es mir wichtig, jetzt nicht alles auf diese beiden schlechten Spiele vom Wochenende zu reduzieren. Wir haben eine gute Mannschaft und werden unseren Weg gehen“. weiß Black Hawks Trainer Thomas Vogl.

Das nächste Spiel absolvieren die Passau Black Hawks am 15.11. beim Höchstadter EC. Das nächste Heimspiel findet am Sonntag, 17.11.2024 um 18 Uhr gegen den EV Füssen statt. Tickets für das Heimspiel gegen den EV Füssen sind Online auf ETIX.com erhältlich. -czo

