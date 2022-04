Black Hawks Kader wÃ¤chst! VertrÃ¤ge mit Daniel Maul und Elias Rott verlÃ¤ngert

Die Passau Black Hawks haben die Verträge mit Elias Rott und Daniel Maul verlängert. Der 20jährige Elias Rott wird mindestens die nächsten beiden Spielzeiten...

Die Passau Black Hawks haben die Verträge mit Elias Rott und Daniel Maul verlängert.

Der 20jährige Elias Rott wird mindestens die nächsten beiden Spielzeiten im Trikot der Habichte auflaufen. Der gebürtige Landshuter kam in der Corona Saison 2020/21 per Förderlizenz zu den Black Hawks. Zur abgelaufenen Saison folgte der fixe Wechsel in die Dreiflüsse Stadt. „Elias ist ein unermüdlicher Arbeiter und geht in seinen jungen Jahren schon da hin wo es weh tut. Wir sehen bei Elias noch viel Potential und freuen uns, dass wir uns mit Elias auf eine zweijährige Vertragsverlängerung einigen konnten“. so Christian Zessack. Elias Rott hat für die Passau Black Hawks bereits 77 Spiele in der Oberliga Süd absolviert und konnte dabei 18 Scorerpunkte sammeln.

Ebenso haben die Passau Black Hawks das Arbeitspapier von Daniel Maul um eine weitere Spielzeit verlängert. Der 20jährige gebürtige Deggendorfer wechselte während der letzten Saison von Oberligist Höchstadt in die Dreiflüsse Stadt. In 20 Spielen erzielte Daniel Maul 6 Scorerpunkte für die Habichte. In der kommenden Saison ist Daniel Maul von Head Coach Petr Bares fest für die Verteidigung eingeplant. „Daniel ist ein Allrounder und hat in der abgelaufenen Saison schon auf mehreren Positionen gespielt. In seiner ersten vollen Saison in Passau kann Daniel nun noch mal einen Schritt nach vorne machen“. -czo

Kader der Passau Black Hawks – Saison 2022/23

Tor: Raphael Fössinger, Luca Mayer

Verteidigung: Florian Lehner, Raul Jakob, Daniel Maul

Angriff: Brett Schaefer, Santeri Ovaska, Sergej Janzen, Michael Franz, Jakub Bitomsky, Maximilian Kolesnikov, Elias Rott

Trainer: Petr Bares