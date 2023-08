Black Hawks Kader soweit komplett

Artikel anhören Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks haben mit der Verpflichtung von Marc Zajic die Kaderplanungen für die Oberliga Saison 2023/24...

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks haben mit der Verpflichtung von Marc Zajic die Kaderplanungen für die Oberliga Saison 2023/24 abgeschlossen.

Der 27jährige deutsch-tscheche wechselt aus der Oberliga Nord von den Moskitos Essen in die Dreiflüsse Stadt. Marc Zajic stammt aus dem Nachwuchs von Kometa Brünn und wechselte später in die Nachwuchsabteilung von Slavia Prag. Später folgte der Wechsel nach Nordamerika, wo Zajic zwei Spielzeiten in den USA sowie Kanada aktiv war. In der Oberliga Nord absolvierte Zajic eine Saison bei Diez- Limburg sowie drei Spielzeiten bei den Moskitos Essen. Marc Zajic hat bisher 179 Spiele in der dritthöchsten deutschen Spielklasse absolviert. Dabei erzielte Zajic 44 Tore und bereitete weitere 68 Treffer vor. „Mit Marc Zajic haben wir die noch offene Position im Angriff gut besetzen können. Wir haben gute Gespräche mit Marc geführt und freuen uns das Marc sich für die Passau Black Hawks entschieden hat. Jetzt darf es dann auch endlich losgehen. Die Mannschaft, der Verein und das Umfeld freuen sich wenn es Anfang September in Passau aufs Eis geht“. erzählt der sportliche Leiter Christian Zessack. Das erste Vorbereitungsspiel absolvieren die Habichte bereits am 08. September um 20 Uhr gegen DEL2 Absteiger Heilbronn in der Eis-Arena Passau. Bevor es allerdings zum heiß ersehnten Duell mit Heilbronn kommt, steht für die Habichte noch ein schweißtreibendes Trainingslager auf dem Programm. Daran werden neben den Förderlizenzspielern der Black Hawks auch vier Try-Out Spieler teilnehmen. „Der Kader ist jetzt soweit komplett. Wir wollen trotzdem die Chance nutzen und haben vier Spieler ins Trainingslager eingeladen.“ verrät Christian Zessack.

Seit einigen Tagen läuft bei den Passau Black Hawks auch der Vorverkauf der Saisonkarten. „Es läuft richtig gut.“ verrät Kevin Dierks der Assistent der Vorsitzenden. Die Verpflichtung von Liam Blackburn hat sicher auch noch einen Schub gegeben ist sich Dierks sicher. Der Verein gibt bei den ersten 100 Bestellungen noch zwei Freikarten für Freunde dazu und bei jedem 10. Besteller steht Jakub Cizek, Liam Blackburn oder ein anderer Passauer Crack vor der Tür und übergibt die Karte persönlich. Dem nicht genug, sollten mehr als 333 Bestellungen eingehen verspricht der Verein Freibier! Die Saisonkarten können digital oder analog bestellt werden. Link zur digitalen Saisonkartenbestellung: https://form.jotform.com/232056711838053 -czo

Mannschaftskader Oberliga Süd Saison 2023/24

Torhüter: Raphael Fössinger, Christoph Schedlbauer, Nico Pertuch (FL)

Verteidigung: Florian Lehner, Samuel Mantsch, Maximilian Otte, Colin Campbell, Tyrell Buckley (TK), Tim Schlauderer, Henry Homann (FL), Dominik Groß (FL)

Angriff: Jakub Cizek (TK), Elias Rott, David Seidl, Sergej Janzen, Santeri Ovaska, Daniel Maul, Nicolas Sauer, Liam Blackburn (TK), Marc Zajic, Till Michel (FL), Simon Seidl (FL)

Trainer: Thomas Vogl

