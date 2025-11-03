Black Hawks feiern dramatischen Overtime-Sieg gegen Höchstadt

Passau. (PM EHF) Die Passau Black Hawks haben am Sonntagabend vor 763 Zuschauern in der Eis-Arena Passau einen packenden Eishockey-Krimi für sich entschieden.

Trotz erheblicher Personalsorgen – gleich fünf Stammspieler fehlten verletzungsbedingt – setzte sich das Team von Trainer Petr Bares mit 5:4 nach Verlängerung gegen den Höchstadter EC durch.

Bereits am Freitag hatten die dezimierten Habichte beim Auswärtsspiel gegen die Tölzer Löwen Moral bewiesen und trotz einer 5:6-Niederlage nach Verlängerung einen Punkt aus Oberbayern entführt. „Wir sind solide in die Partie gestartet und konnten anfangs gut Druck aufbauen. Im zweiten Drittel haben wir jedoch zu viele Konter zugelassen und waren nicht mehr nah genug am Gegner. Das hat uns die Führung gekostet. Dennoch konnten wir im Vergleich zu den letzten Spielen wieder mehr Druck erzeugen. Jetzt müssen wir an unserer Konstanz arbeiten“, resümierte Thomas Nuss nach dem Spiel in Bad Tölz.

Kurz vor dem Heimspiel gegen Höchstadt folgte der nächste Rückschlag: Verteidiger Michael Reich verletzte sich beim Aufwärmen und musste passen. Dennoch starteten die Black Hawks unter den Augen von Frank Lutz, dem Vorsitzenden des Deutschen Eishockey-Bundes, engagiert in die Partie. Die erste Unterzahlsituation überstanden die Gastgeber schadlos, ehe Thomas Nuss in der zwölften Minute das 1:0 erzielte. Noch vor der Pause glichen die Alligators durch Anton Seewald im Powerplay aus.

Im zweiten Drittel erwischten die Passauer eigentlich den besseren Start, konnten ihre Chancen jedoch nicht nutzen. Stattdessen schlugen die Gäste eiskalt zu: Tyler Gron brachte Höchstadt in Führung. Die Black Hawks zeigten jedoch Moral und glichen durch David Seidl zum 2:2 aus. Nach einer Unachtsamkeit war erneut Gron zur Stelle und stellte auf 2:3 aus Sicht der Hausherren.

Nach dem Wiederanpfiff bot sich den Black Hawks in Überzahl die Chance zum Ausgleich, doch das Fehlen der verletzten Stammkräfte machte sich insbesondere im Spielaufbau bemerkbar. Auch die Gäste taten sich im Powerplay schwer. Mitte des Schlussdrittels erkämpfte sich Andrew Schembri die Scheibe und traf im Alleingang zum 3:3. Im direkten Gegenzug gingen die Alligators erneut in Führung, doch Brendan Harrogate sorgte nach einem gewonnenen Bully mit einem platzierten Schuss für das 4:4.

Da in der regulären Spielzeit kein weiterer Treffer fiel, musste die Entscheidung

in der Verlängerung fallen. Dort avancierte Kapitän Rene Röthke zum Matchwinner und sicherte den Black Hawks den umjubelten 5:4-Sieg.

„Wir haben uns schwer getan ins Spiel zu kommen. Wir haben zu oft die Scheibe verloren und so gefährliche Situationen zugelassen. Im dritten Drittel haben wir das besser gemacht, wir haben das Spiel einfach gehalten und die Schüsse zum Tor gesucht, weswegen wir am Ende die Punkte holen konnten.“, so Marlon D’Acunto nach dem Spiel.

Das nächste Heimspiel bestreiten die Passau Black Hawks nach der Deutschland-Cup-Pause am Freitag, 14. November, um 19:30 Uhr gegen den SC Riessersee. Tickets sind bereits online unter etix.com erhältlich. -czo

