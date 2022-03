Black Hawks: Erste SpielerabgÃ¤nge stehen fest

Passau. (PM Black Hawks) Nach dem ersten Neuzugang und den ersten Vertragsverlängerungen geben die Passau Black Hawks heute die ersten Spielerabgänge bekannt. So werden...

Passau. (PM Black Hawks) Nach dem ersten Neuzugang und den ersten Vertragsverlängerungen geben die Passau Black Hawks heute die ersten Spielerabgänge bekannt.

So werden in der kommenden Saison Niklas Pill, Sascha Maul und Marcel Pfänder nicht mehr für die Dreiflüsse Städter auflaufen. Alle drei Spieler stellen sich in der Saison 2022/23 einer neuen Herausforderung. „Wir bedanken uns bei Niklas, Marcel und Sascha für ihren Einsatz im Trikot der Passau Black Hawks. Für die Zukunft wünschen wir privat und sportlich alles Gute“. verabschiedet Christian Zessack die Abgänge.

Derweil befindet sich Christian Zessack in intensiven Gesprächen mit den Spielern aus dem Mannschaftskader der abgelaufenen Saison. Und auch in Sachen Trainer und Neuzugänge ist der sportliche Leiter sehr aktiv und befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen. -czo

Kader der Passau Black Hawks – Saison 2022/23:

Tor: Raphael Fössinger

Verteidigung:

Angriff: Brett Schaefer, Santeri Ovaska, Sergej Janzen