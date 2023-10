Black Hawks empfangen scheinbar „wild entschlossene“ TÃ¶lzer LÃ¶wen

Artikel anhören Passau. (PM EHF) Am Freitagabend um 20 Uhr empfangen die Passau Black Hawks die Tölzer Löwen in der Eis-Arena Passau. Freuen dürfen...

Passau. (PM EHF) Am Freitagabend um 20 Uhr empfangen die Passau Black Hawks die Tölzer Löwen in der Eis-Arena Passau.

Freuen dürfen sich insbesondere alle weiblichen Besucher über freien Eintritt zum Spiel. Das Match der Black Hawks gegen die Löwen steht nämlich unter dem Motto „Ladies Night“. Das kostenlose Ticket gibt es an der Abendkasse ab 19 Uhr.

Der Blick auf die Partie der beiden Mannschaften ist bereits im Vorfeld mehr als spannend. Mit einem Sieg können die Habichte in der Tabelle an den Löwen vorbeiziehen. „Da brauchen wir wirklich jeden Fan in der Eis-Arena. Wir waren zuletzt immer sehr nahe dran und möchten uns am Freitag die Mühe vergolden“. freut sich auch Black Hawks Vorstand Christian Eder auf die Partie.

Die Tölzer Löwen sind mit zwei Siegen aus sieben Spielen in die Saison gestartet. Zu wenig für die Ansprüche im Verein und im Umfeld. Am Mittwoch trennten sich die Tölzer deswegen von ihrem Chef Trainer Ryan Foster. Das Kommando an der Bande übernimmt kein geringerer als Axel Kammerer. Für gewöhnlich setzt ein Trainerwechsel oft neue Energien frei. Die Habichte müssen sich also auf entschlossene Tölzer Löwen einstellen. Die bisherigen Statistiken bei den Special Teams können sich sehen lassen. In eigener Überzahl liegt die Trefferquote bei 24% – in Unterzahl bei glatten 75%. Insbesondere in der Verteidigung lieferten die Tölzer Löwen bis dato gute Leistungen ab.

Im Angriff lassen die Löwen mit einer Toreffizienzquote von 8% zu viele Chancen liegen. Darauf verlassen, dass das so bleibt dürfen sich die Habichte aber definitiv nicht.

Wie zuletzt von Trainer Thomas Vogl angedeutet, muss es den Habichten gelingen eine konstante Leistung über sechzig Minuten abzuliefern. „Die individuellen Fehler abstellen und die Kleinigkeiten richtig machen. Einfaches Eishockey spielen“.

Und was gibt es schöneres für die Mannschaft als am Ende der Partie gemeinsam mit den lautstarken Passauer Fans zu feiern?

Tickets für das Spiel am Freitag, 20.10.2023 um 20 Uhr der Passau Black Hawks gegen die Tölzer Löwen erhalten Sie Online auf ETIX.com. Das Spiel wird außerdem auf SpradeTV live übertragen. -czo

