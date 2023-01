Black Hawks empfangen die Alligators

Passau. (PM Black Hawks) Am Freitagabend treffen die Passau Black Hawks um 19:30 Uhr in der Eis-Arena in Passau auf die Höchstadt Alligators. Der...

Passau. (PM Black Hawks) Am Freitagabend treffen die Passau Black Hawks um 19:30 Uhr in der Eis-Arena in Passau auf die Höchstadt Alligators.

Der Tabellenfünfte aus Franken spielt bis dato eine überragende Saison und steht verdient mit 59 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz in der Oberliga Süd. In der bisherigen Saison konnte jeweils eine Mannschaft ein Spiel im direkten Duell für sich entscheiden. Die Habichte gewannen in Höchstadt nach Verlängerung und konnten in der Auswärtspartie von Beginn an überzeugen. Vor gut zwei Wochen mussten sich die Habichte dann in der Eis-Arena mit 2:5 geschlagen geben. Die Black Hawks hatten Mühe ihr Spiel durchzuziehen und konnten die Alligators nur selten unter Druck setzen. Insbesondere die Reihe um Jari Neugebauer und Eetu-Ville Arkiomaa machte den Dreiflüsse Städtern zu schaffen. Gleich vier Spieler im Kader des HEC haben jetzt schon mehr als 30 Scorerpunkte auf dem Konto: Die Angreifer Arkiomma, Neugebauer, Seewald und Verteidiger Fardoe. Im Tor vertrauen die Höchstadter auf die Dienste des 34jährigen Benjamin Dirksen. Der erfahrene Torhüter teilt sich die Spiele regelmäßig mit dem 33jährigen Philipp Schnierstein.

Trainer Petr Bares hat daher vor der Partie die klare Erwartungshaltung, dass die junge Black Hawks Mannschaft sich von der ersten bis zur letzten Minute an den Matchplan hält. „Wir müssen für den Gegner unangenehm sein und dürfen dabei die Disziplin nicht vergessen“. Verzichten muss der Black Hawks Coach ab sofort auf Stürmer Brett Schäfer. Der 24jährige hat ein langfristiges Angebot von deinem Club aus der DEL2 angenommen. Ebenso fehlen weiterhin die Verletzten Daniel Maul, Maxi Kolesnikov und Santeri Ovaska. Die Mannschaft der Habichte muss also nach den vielen Ausfällen noch enger zusammenrücken. Trotz der hohen Qualität der Höchstadter Mannschaft werden die Black Hawks alles daran setzen die Punkte in der Eis-Arena zu holen. Den Fans wollen die Habichte dazu eine überzeugende Vorstellung bieten.

Tickets für das Heimspiel gegen Höchstadt können auf ETIX.com Online erworben werden. Die Abendkasse öffnet um 18:30 Uhr. -czo

