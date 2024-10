Black Hawks brennen vor dem Heimspiel gegen HÃ¶chstadt

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks empfangen am Freitag, 04.10.2024 um 19:30 Uhr den Höchstadter EC in der Eis-Arena Passau. Die Dreiflüsse...

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks empfangen am Freitag, 04.10.2024 um 19:30 Uhr den Höchstadter EC in der Eis-Arena Passau.

Die Dreiflüsse Städter möchten nach den Niederlagen in den letzten Spielen in die Erfolgsspur zurückkehren.

Am letzten Sonntag mussten die Habichte mit Jakub Cizek, Arturs Sevcenko und Nico Joki auf alle drei Kontingentspieler verzichten. Zum Heimspiel gegen Höchstadt ist eine Rückkehr von Arturs Sevcenko und Nico Joki eine Option. „Die Entwicklung bei Arturs und Nico ist positiv. Wir entscheiden das am Spieltag und wollen natürlich kein Risiko eingehen“. erklärt Black Hawks Coach Thomas Vogl.

Zurückkehren wird außerdem der am Sonntag gesperrte Maximilian Otte. Unter der Woche haben die Habichte die letzten Spiele aufgearbeitet und analysiert. „Wir werden uns anders präsentieren als die letzten beiden Spielen. Wir haben unter der Woche am System gearbeitet und wollen wieder mehr Schwung ins Spiel bekommen. Wir haben viele Einzelgespräche geführt und wollen am Freitag den nächsten Sieg einfahren. Wir müssen einfach das Positive sehen.“

Eine Sondersituation müssen gerade auch die Spieler und Verantwortlichen des Höchstadter EC meistern. Wegen einer Stadionsanierung kann die Mannschaft nicht in der heimischen Eishalle spielen und trainieren. Das erste Heimspiel können die Alligators voraussichtlich erst Mitte November austragen. Gegen Heilbronn (0:7) und Riessersee (2:7) mussten sich die Höchstadter zweimal geschlagen geben. Allerdings wurde die Partie in Garmisch nachträglich mit 5:0 für Höchstadt gewertet. Der SC Riessersee setzte einen Spieler ein, der nicht am Spielbericht aufgeführt war. Garmisch hat gegen diese Entscheidung einen Einspruch angekündigt. Unterschätzen dürften die Black Hawks die Gäste aber auf keinen Fall. Höchstadt hat in der Sommerpause sieben Spieler abgegeben und acht Neuzugänge vorgestellt. Darunter unter anderem Top-Stürmer Eetu- Ville Arkiomaa vom EV Füssen. „Höchstadt ist für mich sehr schwer einzuschätzen. Auch aufgrund der Tatsache das Höchstadt bis dato zu Hause nicht trainieren und nicht spielen kann. Wir werden auf jeden Fall bereit sein für dieses Heimspiel“. so Trainer Thomas Vogl.

Tickets für das Heimspiel sind Online auf ETIX.com erhältlich. Die Abendkasse öffnet um 18:30 Uhr. Das Spiel wird außerdem live auf SpradeTV übertragen.

-czo