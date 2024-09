Black Hawks bleiben am Wochenende ohne Punkte

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks mussten sich am Wochenende dem EV Füssen sowie den Lindau Islanders geschlagen geben. Am Freitag unterlagen...

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks mussten sich am Wochenende dem EV Füssen sowie den Lindau Islanders geschlagen geben.

Am Freitag unterlagen die Habichte beim EV Füssen mit 1:7. Gegen die Lindau Islanders setzte es in der Eis-Arena am Sonntag eine 3:6 Niederlage.

Zum Weltherztag hatten sich am Sonntag 893 Zuschauer in der Eis-Arena eingefunden. Die Black Hawks zeigten im ersten Drittel eine gute Leistung und gingen mit 1:0 in Führung. Das Tor zum 2:0 durch René Röthke wurde von den Schiedsrichtern fälschlicherweise wegen Torraum Abseits aberkannt, wie auf den TV-Bildern später zu sehen war. Der Videobeweis ist aktuell in der Eis- Arena aus technischen Gründen noch nicht möglich. Diese Entscheidung schien die Habichte im Anschluss aus der Bahn zu werfen. Die Islanders kamen besser in das Mitteldrittel und zogen innerhalb weniger Minuten auf 1:3 davon. Doch die Habichte gaben sich nicht auf und konnten durch zwei Tore von Nicolas Sauer den Ausgleich zum 3:3 erzielen. Nur wenige Sekunden nach dem Ausgleich legten die Gäste zur 3:4 Führung nach. Im dritten Drittel erhöhten die Islanders kurz nach Wiederanpfiff auf 3:5. Elf Minuten vor Ende der Partie musste Verteidiger Marc Sauer nach einer Matchstrafe wegen Faustschlag die Eisfläche vorzeitig verlassen. „Wir entschuldigen uns bei Lindau und bei dem verletzten Spieler. Unsportliches Verhalten hat im Sport nichts verloren. Wir wünschen dem Spieler gute Besserung“. so Trainer Thomas Vogl auf der Pressekonferenz nach dem Spiel.

Im nachfolgenden Überzahlspiel erzielten die Gäste den Treffer zum 3:6 Endstand. „Wir haben über weite Strecken eine ordentliche Leistung gezeigt. Dazu hatten wir heute vier Ausfälle zu verkraften. Patrick Geiger hat sich dann auch noch während des Spiels verletzt und sich durchgebissen. So haben uns heute insgesamt vier unserer Top Spieler gefehlt“.

Weiter geht es für die Habichte mit einem Heimspiel am Freitag, 04.10.2024 um 19:30 Uhr gegen Höchstadt. Tickets sind Online auf ETIX.com erhältlich.

-czo