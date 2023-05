Black Hawks binden Daniel Maul

Passau. (PM Black Hawks) Der Kader Passau Black Hawks nimmt nach und nach Gestalt an. Die Dreiflüsse Städter haben den Vertrag mit Allrounder Daniel...

Passau. (PM Black Hawks) Der Kader Passau Black Hawks nimmt nach und nach Gestalt an.

Die Dreiflüsse Städter haben den Vertrag mit Allrounder Daniel Maul um eine weitere Spielzeit verlängert. Maul kann sowohl in der Offensive als auch in der Defensive eingesetzt werden. Der 21jährige wechselte vor zwei Jahren vom Höchstadter EC zu den Habichten. Ausgebildet wurde Maul beim Deggendorfer EC sowie anschließend beim ERC Ingolstadt. In der Oberliga Süd hat Daniel Maul 79 Spiele absolviert und konnte dabei 24 Scorerpunkte sammeln.

„Daniel ist ein junger Spieler der sich noch weiterentwickeln kann. Wir erwarten in der kommenden Saison nochmal einen Entwicklungsschritt bei Daniel“. so der sportliche Leiter Christian Zessack.

Der sportliche Leiter gibt außerdem einen Einblick in die aktuelle Kaderplanung. „Wir wollen zur kommenden Saison die Qualität im Kader steigern. Der Konkurrenzkampf soll und wird deutlich zunehmen und die Leistungsdichte dadurch auch erhöht. Aktuell stehen wir mit potentiellen Kandidaten die uns hier nach vorne bringen in Kontakt und einige Gespräche sind auch schon weit fortgeschritten“. -czo

Kader

Torhüter: Raphael Fössinger

Verteidigung: Florian Lehner, Samuel Mantsch, Maximilian Otte

Angriff: Jakub Cizek, Elias Rott, David Seidl, Sergej Janzen, Santeri Ovaska, Daniel Maul

