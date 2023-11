Black Friday Aktion zum Heimspiel gegen den EC Peiting

Artikel anhören Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks empfangen am Freitag um 20 Uhr den EC Peiting in der Eis-Arena in Passau....

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks empfangen am Freitag um 20 Uhr den EC Peiting in der Eis-Arena in Passau.

Zu diesem Heimspiel gibt es auch anlässlich des Black Friday wieder eine besondere Aktion für alle Zuschauer.

Jeder Besucher erhält eine Wertmarke für ein 0,5l Freigetränk am Black Hawks Kiosk. Mit dem EC Peiting kommt der 9. der Oberliga Süd Tabelle in die Dreiflüsse Stadt. Die Habichte stehen einen Platz und sieben Punkte hinter dem EC Peiting in der Tabelle. Mit einem Sieg können die Black Hawks den Rückstand dementsprechend verkürzen. Das erste Spiel in dieser Saison konnten die Oberbayern mit 7:4 für sich entscheiden. Zuletzt mussten sich die Peitinger in den letzten acht Spielen siebenmal geschlagen geben. Ein Ausrufezeichen konnten die Oberbayern am Sonntag in der Partie gegen den Deggendorfer SC setzen. Am Ende musste sich Peiting gegen die spielstarken Deggendorfer nur ganz knapp mit 7:8 nach Verlängerung geschlagen geben. Brandgefährlich sind insbesondere die Kontingentspieler Felix Beauchemin-Brassard und Brett Ouderkirk. Beide Spieler konnten bereits 23 Scorerpunkte für sich verbuchen. „Wir wissen das Peiting eine sehr starke erste Reihe hat. Diese müssen wir in den Griff bekommen und daran arbeiten wir. Wir werden hart spielen und müssen uns von der Strafbank fernhalten“. so Black Hawks Cheftrainer Thomas Vogl.

Die Habichte können an diesem Wochenende auf den gleichen Kader wie am vergangenen Wochenende zurückgreifen. Nach den Siegen gegen Füssen und Tölz ist sowohl die Stimmung als auch das Selbstvertrauen bei der jungen Black Hawks Mannschaft groß. „Die verletzten und angeschlagenen Spieler brauchen noch etwas Zeit und da wollen wir auch nichts überstürzen“. Umso mehr freut sich die Mannschaft über lautstarke Unterstützung von den Rängen. Und was gibt es nach dem Spiel schöneres als mit einem Black Friday Freigetränk auf einen Black Hawks Sieg anzustoßen?

Tickets für das Heimspiel gegen den EC Peiting sind Online auf ETIX.com erhältlich. Die Abendkasse öffnet um 19 Uhr. Das Spiel wird außerdem live auf SpradeTV übertragen. -czo

