Black Dragons unterliegen Rostock Piranhas knapp mit 2:3

Erfurt. (PM Black Dragons) Die TecArt Black Dragons mussten sich zum ersten Heimspiel der neuen Oberliga-Saison den Rostock Piranhas knapp mit 2:3 geschlagen geben.

Nach einem frühen Rückstand kämpften sich die Gastgeber zurück und sorgten mit dem zwischenzeitlichen 2:2 für eine spannende Schlussphase.

Rostock erwischte den besseren Start in die Partie und ging bereits früh im ersten Drittel mit 0:1 in Führung. Die Gäste nutzten ihre Chancen konsequent und konnten ihren Vorsprung im weiteren Verlauf auf 0:2 ausbauen.

Die Black Dragons ließen sich davon jedoch nicht aus dem Konzept bringen und fanden zunehmend besser ins Spiel. Mit viel Einsatz kämpften sich die Gastgeber zurück. #83 Harrison Reed erzielte den Anschlusstreffer, ehe #26 Petr Guldafür den Ausgleich zum 2:2 sorgte. Damit war die Partie wieder völlig offen.

Im Schlussdrittel entwickelte sich ein intensives Spiel. Rostock erhöhte den Druck, doch die Erfurter Defensive hielt dagegen und verhinderte zunächst weitere Treffer. Die Entscheidung fiel schließlich drei Minuten vor dem Ende. In Unterzahl gerieten die Black Dragons unter Druck und mussten nach einem Nachschuss den entscheidenden Treffer zum 2:3 hinnehmen.

In der verbleibenden Spielzeit versuchten die Drachen noch einmal alles, konnten die Partie jedoch nicht mehr drehen.

Trotz der knappen Niederlage zeigte die Mannschaft nach dem 0:2-Rückstand eine starke Reaktion und kämpfte sich zurück in die Partie. Am Ende fehlte nur wenig, um den Heimauftakt mit Punkten zu belohnen.

Torschützen:

Erfurt

#26 Petr Gulda (38′)

#83 Harrison Reed (38′)

Rostock

#28 Jonas Öhrvall (5’)

#83 Kevin Kunz (32’)

#4 Jannick Stein (58’)

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