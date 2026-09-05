Black Dragons feiern zweiten Heimsieg der Vorbereitung

Erfurt. (PM Black Dragons) Die TecArt Black Dragons haben ihr zweites Vorbereitungsspiel vor heimischer Kulisse erfolgreich gestaltet.

Gegen die Höchstadt Alligators setzte sich das Team aus Erfurt mit 5:2 durch und zeigte dabei insbesondere im zweiten Drittel eine starke Offensivleistung.

Zu Beginn der Partie tasteten sich beide Mannschaften zunächst vorsichtig ab. Die Black Dragons standen defensiv kompakt, während auch Höchstadt nur wenige gefährliche Aktionen zuließ. So entwickelte sich im ersten Drittel ein ausgeglichenes Spiel, in dem sich beide Teams zunächst auf die jeweiligen Abläufe konzentrierten. Tore fielen in den ersten 20 Minuten nicht.

Das sollte sich im zweiten Drittel allerdings schnell ändern. Die Black Dragons kamen mit viel Energie aus der Kabine und sorgten innerhalb weniger Minuten für klare Verhältnisse. Maurice Keil eröffnete in der 22. Minute den Torreigen. Nur wenige Minuten später erhöhte Konstantin Melnikow auf 2:0. Die Drachen blieben weiter am Drücker und belohnten sich in der 30. Minute durch Fritz Denner mit dem dritten Treffer.

Auch danach ließ Erfurt nicht nach. Joe Kiss stellte in der 34. Minute auf 4:0 und brachte die Black Dragons damit deutlich auf die Siegerstraße. Höchstadt gab sich jedoch nicht geschlagen und konnte noch vor der zweiten Drittelpause durch Fabiano Benz in der 38. Minute den ersten Treffer erzielen. Mit einer 4:1-Führung ging es in die letzte Pause.

Im Schlussabschnitt versuchten die Alligators, noch einmal zurück ins Spiel zu finden. Die Black Dragons hielten dagegen und konnten in der 45. Minute erneut jubeln: Frédéric Potvin erzielte den fünften Erfurter Treffer. Höchstadt konnte durch Dennis Miller in der 48. Minute noch einmal verkürzen, doch die Gastgeber ließen sich den Erfolg nicht mehr nehmen.

Für die Höchstadt Alligators war die Partie zugleich ein erster großer Test unter besonderen Bedingungen. Da dem Team aktuell kein eigenes Eis in der heimischen Halle zur Verfügung steht und damit nur eingeschränkte Trainingsmöglichkeiten bestehen, war die Vorbereitung bislang alles andere als optimal. Umso wertvoller war die Begegnung, um unter Wettkampfbedingungen wichtige Erkenntnisse zu sammeln.

Für die Black Dragons war es nach dem 5:2-Erfolg der zweite Heimsieg der laufenden Vorbereitung. Nachdem das erste Duell mit dem HC Stadion Cheb noch mit 2:4 verloren ging, konnten die Erfurter im Rückspiel mit 3:2 die Revanche feiern. Mit dem Erfolg gegen Höchstadt setzt das Team seine positive Entwicklung in der Vorbereitung fort.

Die Torschützen

TecArt Black Dragons

• #12 Maurice Keil – 22. Minute

• #18 Konstantin Melnikow – 25. Minute

• #96 Fritz Denner – 30. Minute

• #92 Joe Kiss – 34. Minute

• #27 Frédéric Potvin – 45. Minute

Höchstadt Alligators

• #4 Fabiano Benz – 38. Minute

• #40 Dennis Miller – 48. Minute

504 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht