Black Dragons bleiben zum Saisonauftakt ohne Punkte

Erfurt. (PM Black Dragons) Die TecArt Black Dragons Erfurt sind mit einer 2:6-Niederlage bei den Saale Bulls Halle in die neue Oberliga-Saison gestartet.

Nach einem schwierigen ersten Drittel bewiesen die Drachen Moral, kämpften sich im zweiten Abschnitt zurück in die Partie und machten deutlich, dass sie sich auch nach einem deutlichen Rückstand nicht aufgeben.

Schwieriger Start in Halle

Die Gastgeber erwischten den besseren Start und nutzten ihre Chancen konsequent. Bereits in der 4. Minute brachte #27 Brett Schäfer die Saale Bulls mit 1:0 in Führung. Nur vier Minuten später erhöhte #33 Calder Anderson auf 2:0.

Halle blieb auch anschließend die spielbestimmende Mannschaft und konnte durch #77 Thomas Merl in der 14. Minute auf 3:0 erhöhen. Kurz vor Ende des ersten Drittels folgte durch #86 Kyle Bollers sogar noch der vierte Treffer.

Mit einem deutlichen 0:4-Rückstand ging es für die Black Dragons in die erste Pause. Für die Erfurter hieß es nun, die Partie neu anzunehmen und im zweiten Drittel ein anderes Gesicht zu zeigen.

Starke Reaktion der Drachen

Genau das gelang. Erfurt kam deutlich engagierter aus der Kabine und setzte die Gastgeber nun stärker unter Druck. In der 22. Minute belohnte sich die Mannschaft für den verbesserten Auftritt: #22 Enzo Herrschaft erzielte den ersten Erfurter Treffer der neuen Saison und verkürzte auf 1:4.

Die Antwort der Saale Bulls folgte allerdings prompt. Nur eine Minute später stellte #71 Emil-Ayvaz Lessard Aydin den Drei-Tore-Abstand wieder her.

Doch auch dieser Rückschlag brachte die Drachen nicht aus dem Konzept. Die Mannschaft blieb aktiv, kämpfte um jeden Puck und wurde erneut belohnt. #2 Dennis Bondarenko verkürzte im weiteren Verlauf des zweiten Drittels auf 2:5.

Damit war die Partie wieder deutlich offener, und die Black Dragons hatten sich nach dem schwierigen Auftakt zurück ins Spiel gearbeitet.

Kurz vor der zweiten Pause wurde es noch einmal hitzig. Nach einem Kopfstoß wurde Kapitän #22 Enzo Herrschaft von den Unparteiischen vom Eis gestellt. Trotz dieser zusätzlichen Herausforderung blieb es bis zur Pause beim Spielstand von 5:2.

Halle setzt im Schlussabschnitt den Schlusspunkt

Im dritten Drittel versuchten die Black Dragons, den Rückstand weiter zu verkürzen. Die Gastgeber konnten jedoch wieder mehr Spielkontrolle übernehmen und ließen nur wenige Möglichkeiten zu.

In der 45. Minute erhöhte #20 Adam Domogalla auf 6:2. Erfurt gab sich dennoch nicht auf und versuchte bis zur Schlusssirene, noch einmal heranzukommen. Ein weiterer Treffer wollte den Drachen an diesem Abend allerdings nicht mehr gelingen.

So blieb es beim 6:2 für die Saale Bulls Halle.

Trotz des am Ende deutlichen Ergebnisses zeigte die Mannschaft insbesondere nach dem ersten Drittel eine gute Reaktion und bewies Moral. Die ersten drei Punkte der Saison bleiben damit in Halle. Für die Black Dragons richtet sich der Blick nun nach vorne: Bereits am Sonntag wartet beim ersten Heimspiel der Saison gegen die Rostock Piranhas die nächste Gelegenheit, die ersten Punkte einzufahren.

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