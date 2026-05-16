Bitzer kommt fürs Tor: Gespann der Indians steht

Memmingen (mfr). Mit dem 32 Jahre alten Deutsch-Amerikaner Michael Bitzer steht der zweite Torhüter für die kommende Saison der Indians fest. Der Linksfänger kommt aus Schwenningen an den Hühnerberg und wird gemeinsam mit Justus Roth das Torhüter-Duo beim ECDC bilden.

In Minnesota aufgewachsen, absolvierte Michael Bitzer auch dort die ersten Schritte seiner Eishockey-Karriere. Nachdem er in der ECHL die ersten Profi-Einsätze bekam, wechselte er 2019 erstmals nach Deutschland, um für Crimmitschau aufs Eis zu gehen. Nach zwei Spielzeiten folgte der Wechsel zu den Selber Wölfen, die er insgesamt drei Mal zum Klassenerhalt in der DEL2 führte. Spätestens dort entwickelte sich der 1,80m große Goalie zu einem der besten Torhüter der Liga. Was folgte war der nächste Schritt auf der Karriereleiter, im Sommer 2024 ging es nach Schwenningen in die DEL. Bei den Wild Wings kam Bitzer in zwei Jahren auf 26 Einsätze, nun will er sich bei den Indians neu beweisen und vor allem mehr Minuten sammeln.

Der ECDC war in den vergangenen Wochen gezielt auf der Suche nach einem erfahrenen Torhüter, bestenfalls mit deutschem Pass, um das Ausländerkontingent nicht zu belasten.

Sven Müller: „Mit Michael bekommen wir genau, was wir gesucht haben. Er hat sich in der DEL2 bereits mehrfach bewiesen und kann so etwas Druck von Justus in seiner Premierensaison in der zweiten Liga nehmen. Wir sind davon überzeugt, dass beide ein starkes und verlässliches Duo bilden werden. Gerade die Position des Torhüters hatte oberste Priorität in der Kaderplanung, insofern sind wir erleichtert diese knifflige Aufgabe erfolgreich abhaken zu können.“