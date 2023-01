Bitterer Niederlage in Füssen folgt Nachholspiel beim EC Peiting

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks mussten sich am Sonntag knapp mit 4:3 dem EV Füssen geschlagen geben. Mit nur 14 Feldspielern...

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks mussten sich am Sonntag knapp mit 4:3 dem EV Füssen geschlagen geben.

Mit nur 14 Feldspielern konnten die Habichte die Reise ins Allgäu antreten. Beim Heimspiel am Freitag gegen Weiden verletzte sich Topscorer Carter Popoff schwer im Gesicht, dazu kam eine Oberkörperverletzung bei Daniel Maul. Maxi Kolesnikov konnte die Auswärtspartie krankheitsbedingt nicht mit antreten. Dazu kommen die Langzeitverletzten Daniel Willascheck, Santeri Ovaska und Raul Jakob. Trotzdem zeigten sich die Habichte im Vergleich zum Freitag stark verbessert. Kämpften und gaben über sechzig Minuten alles! Am Ende waren es zehn schwächere Minuten im letzten Drittel welche die Habichte den Sieg gekostet haben. Mit einer 2:3 Führungen gingen die Dreiflüsse Städter ins Schlussdrittel. Der Füssener Ausgleich fiel bei einer Überzahlsituation für die Black Hawks. Ein Treffer welchen die Habichte so nie zulassen dürfen. Der Siegtreffer des EVF war zumindest fragwürdig. Janne Seppänen kollidierte vor dem Tor mit Black Hawks Goalie Raphael Fössinger. Dieser reklamierte im Anschluss auch vehement beim Schiedsrichtergespann und beklagte eine Torhüter Behinderung – ohne Erfolg. So mussten sich die Habichte am Ende dem EV Füssen geschlagen geben. Das Glück war insgesamt gesehen auch nicht auf der Seite der Habichte.

Mit dezimierten Kader müssen die Passau Black Hawks auch die Auswärtspartie am heutigen Dienstag beim EC Peiting bestreiten. Von den bisherigen Duellen konnte jeweils die Heimmannschaft das Eis als Sieger verlassen. Brandgefährlich ist der Peitinger Topscorer Felix Beauchemin-Brassard mit 37 Toren und 24 Torvorlagen. Im Tor können sich die Oberbayern auf die Dienste von Florian Hechenrieder und Konrad Fiedler verlassen. Insgesamt kann der EC Peiting auf einen breiten und qualitativ gut besetzten Kader bauen. Nicht umsonst steht die Mannschaft von Trainer Anton Saal auf Platz 6 in der Oberliga Süd Tabelle. „In Peiting ist es schon immer sehr schwer zu spielen. Wir sind auch heute der Außenseiter. Aber diese Rolle liegt uns und wir werden alles geben um das Spiel auch mit einem kleinen Kader erfolgreich zu bestreiten“. erzählt Sport Manager Christian Zessack.

Am Freitag in der Eis-Arena kommt es den zum 6 Punkte Spiel gegen den EV Lindau. Tickets sind bereits Online auf ETIX.com erhältlich. -czo

